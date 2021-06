Sueños de Libertad apremia al Govern para que le dé luz verde

El festival de música, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y del Consell de Ibiza, inició las conversaciones con Salud hace dos meses, y hace dos semanas remitió a la conselleria el protocolo sanitario definitivo.

«Vemos que ya se empiezan a hacer cosas, el 25 de junio se hace la prueba piloto para el ocio nocturno en Ibiza y se hace el festival Mallorca Live. En Catalunya ya están confirmados los festivales Vida y Cruïlla... y nosotros necesitamos el visto bueno para ponernos en marcha», señala Rodríguez.

Bandas apalabradas

El organizador ya tiene apalabradas algunas bandas españolas de primera fila, pero no puede firmar los contratos hasta que Salud no se pronuncie. «Tenemos algunos nombres que no podemos adelantar hasta que estén firmados, pero no es solo eso, hay que planificar vuelos, estancias, infraestructura, montaje... Son muchas cosas. Además hay que organizar si hay que hacer los test de antígenos y cómo y todo eso necesita tiempo», apunta Rodríguez.

«Hay que ver el lado positivo que tiene organizar un festival de estas características en la isla, que supone también una promoción turística y de la marca ‘Ibiza’, pero hay que tener en cuenta que la gente que quiera venir también tiene que saber fechas y cartel para poder organizar los viajes», añade el organizador, que insiste en que el festival se haría con el público de pie o sentado, dependiendo de las restricciones sanitarias en ese momento.

La idea inicial del festival es hacerlo como en el ‘experimento Barcelona’ que hizo Love of Lesbian hace algunas semanas, con test de antígenos para las personas que quieran acceder, pero teniendo en cuenta en que las personas ya vacunadas no tendrían que pasar por la prueba.

Está previsto que el festival se haga en dos jornadas, con un solo escenario, en el muelle comercial del puerto de Ibiza y con seis o siete bandas en el cartel.