El Govern prevé zonas de baile acotadas en las discotecas y que el cierre sea a las 3

La principal discrepancia se da en el horario de actividad: mientras que las empresas del sector aspiran a abrir al menos hasta las 4 de la noche en julio y llegar a las 6 en agosto, la pretensión inicial del Govern es no ir más allá de las 3 horas, al menos en una primera fase, respetando así los criterios fijados por el Ministerio de Sanidad. Este plan de desescalada se seguirá negociando en próximas reuniones, la primera de ellas prevista para la próxima semana.

APERTURA EN IBIZA Mediados de julio La Asociación de Ocio de Ibiza pretende que a medidos de julio, una vez se conozcan los resultados de la prueba piloto del 25, se permita iniciar la actividad de las discotecas en el exterior.

La postura de los empresarios del ocio nocturno se centra en que previsiblemente, en la próxima fase de la desescalada, el Ejecutivo autonómico permitirá que la actividad del sector de la restauración funcione hasta la 1 de la noche, lo que deja poco margen para ir después a una discoteca y permanecer en ella el tiempo suficiente para que esta oferta resulte atractiva. De ahí que se reivindique desde el sector que, en una primera etapa, puedan abrir hasta las 4 para luego llegar a las 6.

Por su parte, el conseller balear de Modelo Económico y Turismo, Iago Negueruela, anunció ayer, en la rueda de prensa de cada lunes posterior a la reunión del Consell de Govern, que en «los próximos días» se cerrarán las condiciones de la desescalada del ocio nocturno con la intención de que este verano se produzca su «reapertura».

Sin dar más detalles, el también portavoz del Govern balear destacó la importancia de las pruebas piloto previstas, en el caso de Ibiza la del próximo día 25 en el Hard Rock Café, en Platja d’en Bossa, que se desarrollarán «antes de lo que se podía prever en un primer momento». «Si a principios de año nos hubieran dicho que se harían ahora las pruebas piloto del ocio en Ibiza... Creo que se han hecho las cosas bien y, por ello, ahora estamos en disposición de llevar a cabo una desescalada importante en los próximos meses», resaltó el conseller.

La directora general de Turismo, Rosana Morillo, señaló que la reapertura de las discotecas se va a diseñar de tal forma que no suponga ningún riesgo «ni para los clientes ni para los trabajadores», y siempre bajo la supervisión del departamento de Salud.

Un aspecto que, según el representante de UGT, parece claro es que la reapertura de las discotecas incluirá la posibilidad de bailar, tal y como reclamaban los empresarios del sector, acordonando las pistas y dejando un solo punto de acceso a las mismas para que así personal de la empresa pueda controlar el número de personas que se concentra en ellas, que se hace uso de la mascarilla y que se respetan las distancias. En este sentido, el gerente de la Asociación de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, destacó la importancia de la prueba piloto del día 25 en la isla , en la que se habilitará una zona de baile y que contara con voluntarios para informar a la gente de las medidas y controlar el cumplimiento.

Benítez: «Este horario es la ruina, es inviable»

La Asociación de Ocio de Ibiza advierte de que habrá empresarios que no querrán abrir

El gerente de la Asociación de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, se opone también a la limitación horaria (hasta las 3) que pretende fijar el Govern para reabrir las discotecas. «Sería la ruina de los negocios, es inviable», apunta a bote pronto Benítez, quien expresó ayer su «extrañeza» por esta condición. «No es la línea con la que trabajamos con el Govern. En ningún momento se ha hablado de esto», dijo Benítez, que asegura que «se tomará en serio» la propuesta cuando lo diga un miembro del Govern y no un sindicato. No hubo ningún representante de esta asociación en la reunión de ayer del Govern con Abone. Estas dos asociaciones van de la mano en este asunto, según el gerente de Ocio de Ibiza.

Benítez apuesta por un proceso de apertura progresivo (primero con un aforo reducido sólo en el exterior), pero considera que desde «el minuto 1 el horario debe ser hasta las 6». «Si se permitiera hasta las 4, la gente a esa hora no se iría a casa o al hotel», advierte, en referencia a que la actividad de ocio se trasladaría a la calle, con «los problemas por la falta de control» que eso genera.

El gerente de la Asociación Ocio de Ibiza considera que si se obliga a cerrar a las 3 se debería dar la opción a los empresarios de no abrir sus locales porque a «los que pagan un alquiler no les va a funcionar el negocio». «Si se marca este horario, es mejor no tocar nada y dejarlo como está ahora», indica. Estos empresarios apenas tendrán tiempo, desde el cierre de los bares y restaurantes, para que la actividad sea rentable. «No es el ocio que conocemos», destaca.