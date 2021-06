300 personas se reúnen en los apartamentos Don Pepe para impedir los desalojos

Los afectados por el desalojo de 30 pisos están recibiendo el apoyo de otras personas que se han desplazado hasta el edificio para ayudarles a impedir que les obliguen a abandonar sus viviendas. Han colocado pancartas en la fachada del edificio y en el exterior que rezan: “Dejadnos arreglar nuestros hogares”, “Queremos respeto y dignidad” y “Fuerzas del orden, no seáis cómplices de esta injusticia”, entre otros mensajes que manifiestan su indignación. Los vecinos temen que esta mañana la Policía Local les obligue a abandonar sus pisos.

“Seguimos pagando una hipoteca, compramos una casa completamente legal, y de buenas a primeras resulta que somos ilegales"

“Hoy esperamos que triunfe la cordura, básicamente. Estamos todos los vecinos unidos y no estamos nada de acuerdo con que nos desalojen. Hay pruebas suficientes para alegar que este edificio, como el otro, no tiene ningún problema, no se está cayendo, no hay ruina, es falta de una voluntad política. El concejal de Urbanismo y alcalde, Ángel Luis Guerrero, ha dicho que vendría hoy con la Guardia Civil si nos poníamos tontos, la Policía Local, el Colegio de Psicólogos y los asistentes sociales a partir de las nueve de la mañana”, explica la presidenta de la comunidad, Silvia Hernández.

“Seguimos pagando una hipoteca, compramos una casa completamente legal, y de buenas a primeras resulta que somos ilegales, nos echan de nuestras casas y tenemos que seguir pagando nuestras hipotecas, sin ningún tipo de indemnización, sin derecho a poder arreglar nada… y lo que queremos es el derecho a poder arreglar nuestras viviendas”, señala uno de los vecinos, Jordi Borrell, en el interior de su piso.