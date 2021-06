El Govern no puede obligar a un turista nacional que se desplace a Balears a que justifique la razón del viaje, como venía haciendo hasta ahora, pero ello no impide que sí se le pueda exigir que demuestre con pruebas médicas si está o no contagiado con el coronavirus. Hasta ahora se venían aplicando unas diferencias entre los viajeros nacionales que se desplazaban a las islas por determinadas razones, como por ejemplo los transportistas, los que asistían a un centro educativo o los que acudían a una prueba médica, o de los que viajaban solo de vacaciones. A los primeros no se les exigía ningún tipo de prueba médica. En cambio, a los otros sí. A los residentes que regresaban a su casa también se les exigía una prueba PCR, que pagaba el Govern, o un certificado de antígenos.

Pero a partir de ahora, tras la resolución del TSJB, no se harán distinciones entre viajeros residentes y no residentes, ni tampoco se harán diferencias entre los que viajen por razones justificadas, o los que se desplacen únicamente por vacaciones o para visitar a un familiar. Todos tendrán que presentar dichas pruebas.

Salud permitirá la entrega de cuatro tipos de prueba. Una es la PCR, otra el test de antígenos y las otras dos serán, o bien un certificado de vacunación, o una prueba que ya han pasado el coronavirus. Se distingue entre el viajero que ha recibido la primera vacuna o que ha recibido las dos.

Antes a los viajeros que se desplazaban por razones justificadas no se les exigían estas pruebas

A ningún viajero que llegue a Balears se le prohibirá la entrada en las islas, ni siquiera a los que no traigan estas pruebas. Sin embargo, los que lleguen a las islas, por trabajo o por placer, y no traigan dichas certificaciones médicas, se juegan una sanción económica. Estos viajeros nacionales que no residen en las islas estarán obligados a realizarse, pagándolo ellos mismos, estas pruebas. Si se trata de una PCR tendrán un plazo de 72 horas para entregarla. Si es un test de antígenos el plazo será de 48 horas. En cualquier caso, ambas pruebas las tendrán que enviar vía telemática.

Los residentes que regresen a sus casas tendrán que cumplir también los mismos requisitos sanitarios

Lo mismo se exigirá, según señalaron ayer fuentes de Sanidad, a los viajeros residentes que regresan a sus domicilios. Se les continuará exigiendo los mismos certificados sanitarios, con la diferencia de que en este caso las pruebas sí serán financiadas por el Govern. Debido a que estas comprobaciones ya no se realizan en el aeropuerto, también se les dará un plazo de tiempo para que se las hagan en las zonas habilitadas y las entreguen en los mismos plazos.

Estas medidas sanitarias de control de pasajeros se vienen aplicando desde el día de ayer, tanto en los aeropuertos como en el resto de lugares de entrada a las islas.