Vecinos de Ibiza: “O todos con mascarilla, turistas y residentes, o ninguno”

Muchos vecinos de las zonas más turísticas de la isla lo tienen claro: o todo el mundo obligado a llevar mascarilla o todo el mundo libre de no usarla. Hacen esta reflexión después de comprobar, tras la llegada de los primeros visitantes, que muchos de ellos parecen no haber incluido en su equipaje de estas vacaciones, junto a los bañadores y el protector solar, el impopular tapabocas.

«Si va sin mascarilla, turista casi seguro», afirma Jordi, vecino de Platja d’en Bossa, cuando, perfectamente enmascarado, se dispone a sacar a pasear a su perro. No es el único que opina así. Desde hace unos diez días son muchos los vecinos de esta zona turística de Vila que resoplan, por debajo de los tapabocas, al cruzarse constantemente por su barrio con visitantes de lejanas tierras que ya se han olvidado de la mascarilla y lucen sonrisas diáfanas y libres. Al aire.

Maria y Catalina fuerzan sus cuerdas vocales para hacerse oír por encima de las FFP2 con las que se protegen —«porque si lo dicen habrá que hacerlo»— a pesar de que ambas están ya vacunadas. Las amigas, sentadas a la fresca en los bancos, cuentan los turistas que no llevan mascarilla. «Es que esto no puede ser. O todos, o nadie. Pero no es lógico que los de aquí la tengamos que llevar porque si no te multan y los que vienen de vacaciones no y que no les digan nada», indica Maria mientras Catalina asiente.

«A mí no me preguntes, que te digo lo más grave y me llevan detenida», comenta. Aunque la mascarilla te tapa media cara sus ojos no dejan duda alguna sobre el cabreo que le provoca la situación. «Es una discriminación. No sobre el papel, pero sí en la práctica porque por aquí no se ve ni un policía ni un informador. Te lo decimos nosotras que estamos jubiladas y tenemos asientos de primera fila todo el día», señalan mientras un grupo de turistas caminan rumbo a Vila. Sin mascarillas y recién duchadas y perfumadas.

Lyrah, Nehnet y Jeanette, británicas, llevan en la isla tres días y están alojadas en un apartamento. Guardan las mascarillas en bolsos y bolsillos. «Nos las ponemos sólo cuando llegamos a la ciudad. ¿Hay que llevarla en la playa? ¿Al lado del mar? ¿Con tan poca gente?», justifica Jeanette, la líder de la cuadrilla. Todas ellas, que tienen entre 32 y 38 años, han recibido ya la primera dosis de la vacuna y decidieron venir a pesar de que España no está en la lista verde de Reino Unido porque los billetes estaban «muy muy baratos». En el aeropuerto aseguran que no les dieron ningún tipo de información de las restricciones y recomendaciones de prevención del contagio en la isla. En estos tres días nadie les ha dicho nada, afirman.

787 Incidencias en las Pitiusas entre febrero y mayo La consellera balear de Bienestar Social, Fina Santiago, detalló que en febrero abrieron 248 incidencias, 279 en marzo y 260 en abril.

21 Informadores covid en Ibiza y Formentera En las Pitiusas, el Govern tiene 21 informadores covid. El equipo, además, está formado por cuatro coordinadores de zona y uno de isla.

«Los informadores covid están en las zonas turísticas. La semana pasada estuvieron en Sant Antoni, en la Ruta de la Sal, en el paseo de Santa Eulària... Y esta semana tienen previsto volver a Sant Antoni, montar mesas informativas en Cala de Bou, en un mercadillo en Santa Eulària, el puerto de Ibiza, la Savina, la Mola... Donde haya concentración de gente», afirma la consellera balear de Bienestar Social, Fina Santiago, que matiza: «Los informadores no son autoridad. Pueden decirles que tienen que llevar mascarilla, pero no son un policía local ni nacional».

La consellera asegura que «siempre», desde que comenzaron a trabajar estos informadores, se han reforzado las zonas en las que se ha registrado «más incidencia» y donde se prevé «una mayor concentración de gente». Santiago detalla que en las Pitiusas hay cuatro coordinadores de zona, 21 informadores y un coordinador. Entre febrero y mayo estos equipos han informado a alrededor de 40.500 personas y han comunicado cerca de 800 incidencias: 248 en febrero, 279 en marzo y 260 en abril. «Una cosa es informar sobre el uso de la mascarilla, la distancia social o el número de personas por mesa y otra es una incidencia, que es cuando le repites lo mismo tres veces a una persona y tiene una actitud negativa o no colaborativa. Si pone en riesgo a los demás o es de carácter grupal los informadores llaman al 112 que gestiona si envía a la policía o no», continúa la consellera.

«Esta figura no sustituye la responsabilidad de todos a informar. Los informadores son un complemento. Los hoteleros tienen que informar a sus clientes, en el aeropuerto tienen que informar, en los restaurantes...», insiste la consellera, que pone un ejemplo: «No hay que enviar a los informadores covid a los colegios porque son los centros los que toman las medidas».

El Govern no tiene previsto aumentar los informadores. Al revés. Lo más seguro es que poco a poco vayan reduciéndose. «A medida que estemos más vacunados y ahora que las medidas se estabilizarán, irán desapareciendo», indicó la consellera balear de Bienestar Social.