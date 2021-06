Més per Menorca, Més per Mallorca y Ara Eivissa han ratificado la creación de una «marca estable y conjunta» para concurrir a las elecciones estatales, según informó Ara Eivissa ayer a través de un comunicado. La alianza ha sido aprobada por las dos asambleas de Més per Mallorca y Més per Menorca y ahora se decidirá el nombre de la coalición que también integrará Ara Eivissa , que ya aprobó su adhesión en asamblea. Actualmente, el concejal de Sant Josep, Josep Antoni Prats, es el único cargo electo de Ara Eivissa en las instituciones de la isla.

El acuerdo sólo será para las elecciones estatales, lo que permitirá que las tres formaciones mantengan su «soberanía», y también se plantearán unas primarias abiertas para implicar a la ciudadanía y a las entidades con el fin de conformar una «candidatura competitiva», explican.

El coordinador de Més per Mallorca, Antoni Noguera, destaca que por primera vez se plantea un «proyecto sólido y estable» con los partidos «hermanos de las otras islas». Según Noguera, será «un proyecto aglutinador» que debe servir para «hacer historia después de 40 años de injusticias». El decálogo que marca la línea ideológica es: soberanía, autogobierno, nuevo modelo económico, prosperidad compartida, ecologismo político, cultura, lengua y país; feminismo por la igualdad, democracia, confederalismo y agenda europea.