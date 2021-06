Volvox Brothers: «Si hacemos rock es porque tenemos una buena base de música clásica»

A mediodía llega a Can Ventosa una vistosa furgoneta amarilla con el rótulo de Volvox Brothers. Viajan en ella sus cuatro componentes: Gabriel (voz, guitarra y chelo), de 18 años; Liam (segunda voz, bajo y piano), de 16; Raphäel (batería y violín), de trece y Noam (teclado, piano y percusión), de once. Les acompañan sus progenitores, el chelista Emmanuel Bleuse y la pianista Miriam Picker, ambos de origen francés, además de los benjamines de la familia, Alicia (flauta), de ocho años; Olivia (clarinete), de seis; y Lino, de ocho meses.

En unas horas todos ellos se subirán al escenario de este auditorio de Ibiza para interpretar la primera parte de un concierto que comenzará con piezas muy populares de música clásica y de bandas sonoras de cine. La segunda mitad la protagonizarán los Volvox Brothers. Un equipo de France Télévision se ha desplazado hasta Ibiza para seguir los pasos de esta familia de músicos afincada en Mallorca desde hace 17 años. Antes de comenzar los ensayos, atienden a Diario de Ibiza, Gabriel y Liam, los dos integrantes de más edad de Volvox Brothers, un grupo de rock que nació hace seis años y que tiene por delante un futuro prometedor.

¿Qué les motivó a formar el grupo Volvox Brothers?

Hubo una época en la que Liam y yo (Gabriel) escuchábamos mucho rock de los años 90, sus canciones nos inspiraban y quisimos hacer lo mismo. Es el sueño de cualquier adolescente, crear una banda, pero nosotros lo llevamos un poco más lejos porque realmente tenemos mucha motivación.

¿Qué grupos de los 90 son sus referentes?

Guns N’ Roses, Nirvana y Radiohead son los principales.

Volvox Brothers ha apostado por el rock, pero siendo hijos de un chelista de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears y de una pianista, entiendo que la música clásica también es importante en sus vidas.

Sí, claro. Creo que si hacemos rock es porque tenemos ya una formación desde pequeños de música clásica. Sin eso no podríamos hacer nada. Aunque hagamos rock y nos encante, la música clásica también es nuestra pasión. Es la base de nuestra cultura europea y una herencia que es extremadamente importante. Yo no creo que haya genios en el mundo del rock, solo entre los músicos y compositores clásicos, hablamos de Beethoven, Mozart, Mahler, Rajmáninov…

¿Qué les parece el trabajo que hacen artistas como el violinista Ara Malikian para acercar la música clásica al gran público? ¿Se plantean hacer algo parecido?

Admiramos mucho lo que hace Ara Malikian. Son muy importantes los artistas que dan un poco de modernidad a la música clásica. Yo (Gabriel) ahora estoy estudiando ópera y es algo que me interesa muchísimo. La música clásica siempre formará parte de nosotros y nunca la abandonaremos. El grupo es rockero, pero evidentemente va a evolucionar a a una música más madura, no clásica, más moderna, pero queremos crear algo nuevo combinando todo lo que sabemos y hemos aprendido y todo lo que nos queda por aprender.

¿Son autodidactas?

Totalmente. Raphaël tiene una muy buena profesora de violín, yo (Gabriel) he tenido varios profesores de chelo, pero nunca muy en serio. En la música clásica nuestros padres también nos han ayudado muchísimo. Pero en lo que respecta al rock no hemos recibido ni una clase. Hemos aprendido con tutoriales de YouTube (habla Liam).

En la segunda parte del concierto de hoy (por ayer) tocaréis temas propios, de vuestro primer trabajo, ‘So Sing!’.

Sí, ‘So sing!’ está compuesto por once canciones. Se puede comprar ya en Amazon y está en todas las plataformas digitales, aunque el disco físico todavía no ha salido.

Con la pandemia la situación para los músicos se ha complicado mucho. ¿Cómo lo están viviendo?

Nosotros tenemos la suerte de ser una familia y de poder ensayar en casa, y no nos podemos quejar porque mi padre trabaja en la Orquestra Simfònica y no ha perdido el empleo, pero pienso (Gabriel) que los artistas, no solo los músicos, sino también los actores y actrices y todo el mundo que vive del espectáculo, han sido insultados por esta pandemia como si no fuéramos nada, a pesar de tener un oficio que considero que tiene una importancia suprema. Nunca se ha valorado el papel que tiene el arte en la sociedad. La política no hace más que dar inspiración a los artistas para criticar a la política justamente. Los políticos han escupido sobre el arte. Los artistas nos merecemos disculpas públicas, el sector en general está muy enfadado con la gente que nos gobierna.