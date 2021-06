Con el buen tiempo ya huele a verano y vacaciones y son muchas las personas que esperan poder disfrutar de Ibiza unos días. La pandemia ha trastocado los planes de muchas vacaciones desde hace un año, pero todo apunta a que doblegaremos la curva del coronavirus.

En Baleares pueden entrar y salir tanto viajeros nacionales como internacionales. Pero con ciertas condiciones. [Consulta aquí las restricciones vigentes en Ibiza]

Los viajeros procedentes de comunidades autónomas con incidencia acumulada a 14 días superior a 60 casos por cada 100.000 habitantes que accedan por cualquier motivo a Baleares desde el 5 de junio sin una prueba negativa de coronavirus se enfrentarán a una sanción económica, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

En concreto, los viajeros que accedan a Baleares desde este sábado procedentes de comunidades con una incidencia acumulada a 14 días que supere los 60 casos por cada 100.000 habitantes deberán presentar un certificado de PCR negativo por COVID-19 realizada durante las 72 horas previas, o un certificado negativo de test de antígenos con un resultado negativo hecho en las 48 horas previas, o un certificado de vacunación con primera dosis al menos desde hace 15 días y con un máximo de cuatro meses o pauta completa de vacunación con un máximo de ocho meses, o un certificado de haber pasado la enfermedad, en caso que sean residentes y que hayan estado más de 72 horas fuera de Baleares, o no sean residentes.

En caso de que los viajeros que accedan a Baleares no presenten alguna de estas pruebas, se expondrán a una sanción económica según la normativa vigente. Los viajeros no residentes deberán asumir el coste de la correspondiente prueba diagnóstica.



¿Qué personas están exentas de presentar una prueba PCR? Aquellas personas del territorio nacional que ya hayan pasado la enfermedad.

Pasajeros que hayan recibido con 15 días de antelación a su viaje una o dos dosis de la vacuna.

Pasajeros que viajen a las Islas desde comunidades autónomas con una incidencia acumulada inferior a 60.

Residentes en las Baleares

Si un residente en las Pitiusas que ha pasado más de tres días fuera no ha recibido aún la primera dosis de la vacuna contra el covid o no trae una PCR negativa de las últimas 72 horas, y aterriza en Ibiza a las diez de la noche, no tendrá más remedio que aislarse hasta las 12.30 horas del día siguiente, la hora a la que comienzan a hacerse estas pruebas en Can Misses.

Es una de las consecuencias de la supresión de las pruebas de antígenos para habitantes de las Pitiusas que venían realizándose desde hace meses en puertos y en el aeropuerto. los pitiusos que hayan recibido, al menos, la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus 15 días antes del viaje se librarán de tener que desplazarse hasta los puntos covid exprés para someterse al test. Para esto deberán presentar el documento que les entregaron cuando les administraron el suero en el que se indica el nombre, la fecha de la inoculación, la vacuna y el número de lote.

Viajeros internacionales

Pedro Sánchez ha aprovechado el eco de Fitur, la primera feria internacional presencial del sector, desde hace año y medio, para dar luz verde a la llegada de visitantes internacionales a Baleares. El acelerón que reclamaba la industria llega con el certificado europeo covid, a partir del 1 de julio, que emitirán las comunidades autónomas. También las personas vacunadas con la pauta completa de todos los países tienen vía libre para viajar desde el 7 de junio. Además, los británicos a partir del 24 de mayo ya no tendrán ni restricciones ni obligación de PCR para entrar al archipiélago.