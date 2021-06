«Poca sensibilidad patrimonial de quien ha elaborado el articulado del proyecto de ley», «la rehabilitación del patrimonio debería ser considerada como una rama de la reactivación económica», «hay que reflexionar sobre la importancia del 1% cultural y del hecho que haya una inversión estable en patrimonio», «si dedicasen al patrimonio un diez por ciento de los esfuerzos que invierten en turismo ya iría bien», son algunas de las opiniones que emitió ayer el sector cultural especializado en cuestiones patrimoniales ante la noticia avanzada por este diario de que la obra pública realizada en Balears con los fondos europeos está exenta de cumplir el 1% cultural.

La medida está recogida en un decreto aprobado por el Govern el pasado abril y sigue presente en el proyecto de ley de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que se han de financiar con fondos europeos en el marco del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Un proyecto legislativo que está en fase de tramitación parlamentaria.

Desde el Govern explicaron a este periódico que las condiciones establecidas por la UE para los fondos Next Generation «son finalistas y los gastos que no están contemplados en la línea no se pueden financiar». También subrayaron que la ley sobre la aplicación del 1% es estatal y autonómica, no de aplicación europea. «El Govern no ha suspendido la aplicación del 1% cultural en otros proyectos que son financiados y liderados por la comunidad y cuentan con otros fondos europeos [como los FEDER]», agregaron.

La Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) pidió ayer mantener el 1% cultural en estas inversiones europeas. «El patrimonio es un activo económico de primera magnitud. De hecho, la rehabilitación del patrimonio debería de ser considerada como una rama de la reactivación económica», apuntó la portavoz de ARCA Àngels Fermoselle.

Sobre el hecho de que los fondos sean finalistas, Fermoselle lo consideró «una excusa». «Cuando Fomento hace una carretera también son fondos finalistas. En cualquier caso, nos parece una falta de sensibilidad», apunta. «Hay que tener en cuenta que el Estado ya se está aplicando el 1,5% y aquí aún estamos con el 1 y ahora sucede esto».

Desde ARCA aseguran que van a mover ficha. Presentarán una alegación extensa al proyecto de ley. «Da igual que el plazo haya terminado», dice Fermoselle. Y pedirán a todos los grupos parlamentarios que en el proceso de tramitación que aún queda se enmiende esta cuestión y que se aprovechen estos fondos europeos para el máximo de proyectos patrimoniales, «además de este imprescindible 1% cultural».

40 años de aplicación

Desde la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià señalaron que el colectivo está pensando en elaborar un escrito. «Lo estamos reflexionando porque a pesar de que sean fondos finalistas pensamos que debe haber una reflexión importante sobre la importancia del 1% cultural, que hace casi 40 años que se aplica. Es muy importante que haya una inversión estable en patrimonio para compensar los presupuestos bajos que tiene la cultura».

La catedrática de Historia del Arte por la UIB Catalina Cantarellas fue más allá de este 1% de los Next Generation y planteó la necesidad de regular la aplicación del 1% cultural. «¿Qué órgano decide dónde se ha de invertir ese 1%? ¿Hay unos criterios técnicos estables? ¿Se reúne regularmente ese órgano? Debería haber unos planes de intervención bianuales, pero no existen. No se está trabajando en este aspecto. Si dedicasen al patrimonio el diez por ciento de los esfuerzos que invierten en el turismo iría muy bien», critica.

El arqueólogo Jaume Deyà también criticó la exención del 1%. «Si a eso le añadimos que ese 1% ya se aplicaba de aquella manera, quiero decir de manera opaca y poco transparente, pues imagínate. Cada vez hay más altruismo en quienes mantenemos el patrimonio. Las aportaciones que se hacen son ridículas y al final nuestros esfuerzos altruistas benefician a otros», lamenta.

Desde el Consell confían que en la tramitación parlamentaria finalmente se consiga conservar el 1% cultural en los proyectos europeos. «Desde la dirección insular de Patrimonio se ha aplicado el 1% cultural a proyectos como la rehabilitación de Bellver, el convento de las Caputxines o el vitral de la parroquia de Algaida. Con el 1% se activa el sector patrimonial, formado por restauradores, arquitectos, arqueólogos, historiadores, etc.».