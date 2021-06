Fina Santiago: «La violencia machista no se para ni en vacaciones»

«Nos podemos frustrar y sentirnos importantes, pero no nos podemos cansar», afirmó ayer la consellera balear de Bienestar Social, Fina Santiago, sobre el crimen machista que se está investigando en la isla de Ibiza. «Realmente es un drama», continuó Santiago, que se confesó preocupada: «¿Cómo podemos parar esta lacra que cada vez afecta a más jóvenes?». La consellera apeló al «compromiso colectivo» para acabar con la violencia machista. «Conseguir que esto pare en algún momento», indicó Santiago, que se mostró convencida de que esto pasa por «insistir en la educación, en la educación para la igualdad». «En veinte años hemos dado un salto cualitativo, todos somos conscientes de que esto no está bien, una conciencia que antes no existía. Ahora vemos que esto no es aceptable, pero en la práctica no conseguimos que no haya ningún caso de violencia machista», continuó.