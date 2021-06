Desinformación para quienes llegan de la Península a Ibiza.

Pagarse un test de antígenos antes de venir a la isla por trabajo. Por si acaso. Porque no se fiaba de la información de la conselleria. Es lo que ha hecho una joven que tenía que viajar a la isla desde Barcelona esta semana ante la contradicción entre las tres informaciones que tenía sobre los requisitos para entrar en Ibiza: la que le dieron por teléfono en InfoCovid, la que leyó en la página web de la conselleria balear de Salud y lo que le decía su madre.

Con su justificante laboral en la mano, la joven llamó al teléfono habilitado por el Govern, explica. En él le dijeron que, en su caso, es decir, con un viaje justificado, le harían la prueba a su llegada. Sin embargo, su madre le comentó, con bastante seguridad, que ya no había equipos haciendo los test de antígenos.

Ante las dudas, decidió consultar la página de información del Ib-Salut para quienes viajan a las islas, en la que se indica que el Govern asume el coste de la prueba de quienes tienen un motivo de viaje justificado, aunque la web no detalla cómo, cuándo y dónde se realizan.

Nerviosa y preocupada por los problemas a los que se pudiera enfrentar a su llegada, optó por pagar de su bolsillo una prueba de antígenos en un laboratorio de Barcelona. Y menos mal. Porque, de no haber tomado esa decisión, nada más aterrizar se hubiera encontrado con una sorpresa bastante desagradable. E incompatible con la agenda que tenía prevista.

La joven no hubiera tenido más remedio que quedarse aislada hasta hacerse la prueba de antígenos en el dispositivo habilitado en las urgencias del viejo Can Misses, que es donde se hacen ahora estos test de forma gratuita a quienes viajan a la isla con motivo justificado. Es decir, que hubiera tenido que esperarse hasta las 12,30 horas de la mañana siguiente para poder hacerse la prueba, algo que no le especificaron ni en Infocovid, donde le dieron una información errónea, ni en la web del Ib-Salut, donde no se especifica este detalle.