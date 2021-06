En una carta abierta titulada 'Va por vosotros' que se reproduce íntegramente a continuación, la Asociación de Ocio de Ibiza agradece su labor a todos aquellos trabajadores esenciales "que tanto ayudaron durante el confinamiento" y a los que ha calificado de "héroes". Por eso, desde que se planteó por primera vez la posibilidad de organizar una prueba piloto para la reapertura del ocio, tenían claro que sería para todos aquellos que estuvieron "al pie del cañón".

El próximo 25 de junio, el Hard Rock Hotel volverá a celebrar su icónica fiesta "Children of the 80's", que servirá de prueba piloto para poder, poco a poco, reabrir nuevamente el ocio nocturno en la isla. Sin embargo, en su comunicado, Ocio de Ibiza recuerda que la pandemia no ha terminado y que se deberán cumplir una serie de normas, "muchas de ellas incómodas", para no dar pasos atrás. "Todos queremos normalidad, sin embargo, las normas tienen que seguir siendo rígidas y también debemos ser conscientes de la responsabilidad que debemos asumir".

Por último, han querido agradecer a los diferentes empresarios de ocio de la isla, a sus socios, a las instituciones, partidos políticos y medios de comunicación, su colaboración y respaldo a una propuesta que consideran "es buena para la marca Ibiza".