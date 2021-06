El Ayuntamiento de Sant Antoni ha abierto la convocatoria para la concesión de subvenciones al alquiler de vivienda dirigidas a jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en el municipio. Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el 29 de junio de 2021, tras su publicación en el BOIB.

El concejal de Juventud, José Ramón Martín, destacó ayer a través de una nota que es la primera vez que el Ayuntamiento habilita una partida para este fin con el objetivo de paliar los efectos del encarecimiento del alquiler en el municipio y facilitar la permanencia en la vivienda alquilada del colectivo de jóvenes de entre 18 y 35 años, que es uno de los más afectados por este problema.

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha destinado una partida de 60.000 euros. La cuantía de la subvención será del 25% de las mensualidades presentadas correctamente, tomando de referencia la media de las últimas 12 mensualidades anteriores a la convocatoria, con un importe máximo de mil euros.

Requisitos

Para beneficiarse de esta subvención los interesados deben cumplir una serie de requisitos como tener entre 18 y 35 años, estar empadronado en el municipio de forma ininterrumpida durante dos años, ser titular de un contrato de alquiler de vivienda en vigor, que la renta de vivienda objeto del contrato de alquiler no supere los mil euros mensuales, que los ingresos de la unidad de convivencia no excedan de 23.725,80 euros, que no sea propietario o usufructuario de alguna vivienda en el territorio nacional o tenga parentesco con el arrendador.

Se pueden presentar solicitudes, consultar información y obtener los modelos normalizados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Sant Antoni (https://santantoni.sedelectronica.es), utilizando el trámite específico ‘Juventud. Subvenciones al alquiler de vivienda para jóvenes del municipio de Sant Antoni de Portmany’, o bien presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) del Ayuntamiento, previa cita al 971 340 111.