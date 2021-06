Mazazo al turismo balear por el semáforo ámbar británico

Londres no solo no amplió ayer la lista verde de destinos seguros de su semáforo de viajes, a la que aspiraba ingresar Balears, sino que expulsó a Portugal, el único destino europeo al que podían viajar los turistas británicos este verano sin restricciones. Un aviso de lo que puede ser la tónica de la temporada 2021: el mercado del Reino Unido al menos hasta julio no se hará presente. Las islas siguen vetadas, el color ámbar implica, incluso para los turistas vacunados, diez días de cuarentena y tres test PCR para los mayores de cuatro años.