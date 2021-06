Jean Serra publica las vivencias de su padre, anarcosindicalista y lector voraz

Como explica el propio Jean Serra, su nueva obra, editada por Círculo Rojo y recién salida de imprenta, consta de dos partes, la principal se centra en las vivencias narradas por el padre y la segunda el autor la dedica a las contextualización histórica de los hechos que vivió Vicent, un ibicenco nacido en Dalt Vila en 1913, barbero de profesión, lector voraz y anarcosindicalista pacifista. En una nota preliminar, el autor de ‘Per memòria’, aporta algunos detalles biográficos de su progenitor, que, a pesar de tener que abandonar la escuela muy joven, adquirió una amplia cultura leyendo desde novelas de Emilio Salgari a los clásicos del anarquismo internacional. «Le gustaban los escritores humanistas, de base cristiana. De hecho el personaje que más admiraba era Jesús», comenta Serra, antes de subrayar que su padre «nunca fue antirreligioso» y que «su anarquismo era de raíz no violenta».

Vicent empezó a escribir con la voluntad de dejar testimonio de lo que había vivido a generaciones venideras. «Su intención no era hacer una autobiografía ni unas memorias, algo que le parecía pretencioso», señala Jean. Lo que hace ahora con esta obra el autor, como explica él mismo, «es completar su trabajo» y sacar a la luz estos escritos para que no se pierdan unos recuerdos y una información que permiten al lector conocer, por ejemplo, cómo fueron los inicios de la Guerra Civil o la posguerra en las Pitiusas. «No soy historiador, pero, por mi propio interés y para poder corregir algún fallo de memoria que pudiera tener mi padre, he consultado los mejores libros sobre la Guerra Civil española, centrándome en particular en cómo se vivió el conflicto en las Balears y en las Pitiusas», comenta Serra.

El escritor quiere publicar otros dos libros que recopilarán las experiencias de su padre hasta los inicios de la Transición

El escritor desconocía que su padre estaba escribiendo sus vivencias hasta que a los 20 años empezó a tener «inquietud política». Fue entonces cuando Vicent le mostró lo que escribía. Hasta entonces su padre nunca le había hablado de la Guerra Civil española ni de los cinco años y medio que pasó en prisión condenado por rebelión por defender la República. Jean empezó en ese momento a transcribir a máquina los escritos a mano de su progenitor. «Los mecanografiaba corrigiendo las faltas de ortografía y eliminando los circunloquios. Remendaba el texto sin modificar la esencia. Para poder seguirle tuve que leer muchos libros porque me llevaba una gran ventaja», afirma el autor de ‘Per memòria’.

En las primeras páginas de esta obra, Vicent narra de forma resumida su niñez. Nació en el seno de una familia trabajadora y religiosa y a los nueves años ya se puso a trabajar , primero como guarnicionero. Años después empezó a aprender el oficio de barbero y en 1927 abrió su primera barbería, en la plaza del Parque, que luego se trasladó al número 3 de Vara de Rey. Regentaba el negocio junto a su hermano mayor, que, como se cuenta en el libro, era también anarcosindicalista y falleció asesinado en Mallorca en agosto de 1936 tras viajar a Palma para participar en un congreso regional de la CNT.

Repaso a la historia de Ibiza

Vicent narra en sus vivencias, entre otras cosas, cómo se inició en el anarquismo, cómo se introdujo la CNT en las Pitiusas y el panorama político y social de Ibiza durante la República. También habla del inicio de la Guerra Civil española y cómo el 20 de julio de 1936 se convirtió en «el primer detenido por los fascistas en Ibiza». Recuerda que lo llevaron preso de madrugada a la cárcel de Vila, donde estuvo hasta el 7 de agosto de ese año. Explica también otros sucesos destacados como el bombardeo de la ciudad de Ibiza en septiembre de 1936, perpetrado por tres aviones italianos, que se cobró la vida de más de cincuenta personas. «Aunque Guernica es la más nombrada, Ibiza fue la primera población de la historia bombardeada desde el aire», apunta al respecto Serra. En sus vivencias Vicent explica que «como venganza este bombardeo, los milicianos venidos de Barcelona con el Capitán Bayo fueron al castillo de Ibiza» provocando allí una masacre. El último capítulo de las vivencias de Vicent de na Dolors que recoge el libro es su marcha a Valencia junto a su mujer, Isabel Torres, en septiembre de 1936. «Fueron los últimos republicanos en marcharse», afirma el escritor.

LA CLAVE ACTOS Jean Serra presenta ‘Per memòria’ en Can Ventosa El escritor Jean Serra tiene previsto presentar su nuevo libro, ‘Per memòria’, el próximo 22 de junio a las 20.30 horas en la biblioteca municipal de Eivissa, en Can Ventosa.

Jean Serra tiene la intención de publicar en los próximos años dos libros más en los que recogerá las experiencias de su padre, que falleció en 1993, a partir de su estancia en Valencia, relatando su estancia en Argel y concluyendo con los inicios de la Transición en Ibiza.