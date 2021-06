Ibiza y Formentera suman ya 111 casos activos de covid

Como viene ocurriendo desde inicios de esta semana, la cifra de positivos de covid sigue creciendo en las Pitiusas. Según los datos facilitados ayer por la conselleria balear de Salud, en estos momentos hay 111 casos activos, tras una última jornada en la que los médicos dieron tres altas y el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses detectó once nuevos positivos, todos ellos localizados en la isla de Ibiza: cuatro en Vila, tres en Sant Antoni, dos en San Josep, uno en San Joan y uno en Santa Eulària. Con ocho contagios más que la jornada previa, la cifra de casos activos ha crecido un 7,7 por ciento. No se alcanzaba una cifra de positivos parecida desde el pasado 1 de mayo, cuando se contabilizaron 113 casos activos.