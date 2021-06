El conseller de Modelo Económico y portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha valorado la dura sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a levantar el estado de alarma y dejar libertad en las reuniones familiares y sociales debido a que no están proporcionadas con la situación sanitaria. Negueruela ha admitido que las restricciones que adoptó el Govern “son controvertidas y es cierto que hay un debate sobre ellas”. En este sentido, ha indicado que “respetamos y acatamos la sentencia, pero no estamos de acuerdo con ella, ya que las medidas fueron avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears”.

El portavoz del Govern ha valorado de forma positiva que la “sentencia deja claro comunidades pueden restringir derechos fundamentales y la discusión es solo acerca de la proporcionalidad de la medida y según el TSJB eran proporcionales”. En el Govern no esconden su mal estar por este duro varapalo del Supremo. Aseguran que su único objetivo con las restricciones es el de “la protección de la ciudadania y salvar vidas”. Rechazan “el discurso contradictorio de la oposición, es especial del PP debido a que no gestionan y hace mucho tiempo que no gobiernan”, según ha apostillado Negueruela.

Ante esta dura resolución judicial, el Govern ha decidido flexibilizar las medidas en la restauración, permitiendo seis personas por mesa en el interior y 10 en el exterior, cuando antes eran cuatro y ocho. Asimismo, a partir de mañana ya no habrá toque de queda, se adelanta dos días la medida, y en las reuniones sociales y familiares se recomendará a la ciudadanía que no excedan de 15 personas en el exterior y 10 en el interior de casas.

Reacciones políticas

Las reacciones políticas a la sentencia del Tribunal Supremo, nada más hacerse pública, no se han hecho esperar. El Portavoz adjunto del PP, Toni Costa, ha valorado la decisión del Tribunal Supremo de anular el toque de queda decretado por el Govern tras finalizar el estado de alarma y ha afirmado que “desde el PP ya advertimos que continuar con el toque de queda coartaba las libertades individuales y los derechos fundamentales de los ciudadanos de Balears”.

Costa ha señalado que “con esta decisión del Tribunal Supremo, se pone de manifiesto que las medidas aplicadas por la señora Armengol y el señor Negueruela, tal y como ha mantenido el Partido Popular las últimas semanas, eran injustificadas, desproporcionadas, discriminatorias y no se podían aplicar una vez finalizado el estado de alarma”.

De igual modo, el presidente de El Pi, Antoni Amengual, ha apuntado que “ya advertimos que, una vez levantado de alarma, no se podía mantener el toque de queda y toda la serie de restricciones que ha mantenido el Govern, debido a que se están coartando derechos fundamentes de la ciudadanía”.

La portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha asegurado que “hoy se demuestra que el Estado de Derecho funciona”. Guasp ha recordado que desde Ciudadanos ya advirtieron que "sin un paraguas y sin un marco jurídico nacional, las restricciones de libertades y movilidad no estaban avaladas ni amparadas legalmente". "Se creaba así un caos jurídico, una inseguridad muy grande", ha añadido. Jorge Campos (Vox) ha pedido la dimisión de la presidenta del Govern, Francina Armengol, después de acusarla de “delirios dictatoriales que no tienen cabida en nuestro Estado de Derecho”.