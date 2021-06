Sigue la pandemia del coronavirus en Ibiza y Formentera.

Desde que comenzó la semana, los casos de covid en Ibiza y Formentera no dejan de crecer. Según los datos que ha facilitado la conselleria balear de Salud, en estos momentos hay 111 personas con el virus activo, después de que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses detectara en las últimas horas once nuevos contagios, todos ellos en Eivissa, y los médicos dieran tres altas. No se alcanzaban una cifra de positivos parecida desde el pasado 1 de mayo, cuando se contabilizaron 113 casos.

La cifra de pacientes hospitalizados con coronavirus aumenta hasta diez, dos más que ayer. No había tantos ingresados desde el pasado 24 de mayo. En total hay ocho personas en planta, una en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y siete (una de ellas de Formentera) en Can Misses. En este centro se encuentran también ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos dos pacientes con covid.

También suben de 95 a 101 (96 en Ibiza y cinco en Formentera) las personas con síntomas leves o asintomáticas que permanecen en su domicilio en seguimiento por parte de Atención Primaria.

Respecto a la cifra de profesionales sanitarios en vigilancia activa, se mantiene igual que ayer, hay dos, uno de ellos positivo.

La incidencia del covid en Ibiza sube una jornada más, con 52 casos por cien mil habitantes a catorce días, mientras que en Formentera, baja a 42.

Vacunación

Hasta el día de hoy se han aplicado 66.396 dosis de vacunas contra el covid en Ibiza, donde el número de inmunizados es de 20.672. En Formentera se han inoculados 3.810 dosis y 1.051 personas tienen la pauta completa.

[Sigue aquí las últimas noticias del coronavirus en Ibiza]

Respecto a las restricciones en Ibiza, estas afectan mayoritariamente al toque de queda y al número de personas que pueden reunirse. [Consulta aquí las restricciones vigentes en Ibiza].

El brote que ha desencadenado la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 se originó en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Desde allí, el Covid-19 se ha extendido por todo el mundo.