La mujer sin mascarilla que provocó una bronca en un vuelo de Ibiza dice que demandará a quien publique el vídeo

El vídeo de la pasajera del vuelo Ibiza - Milán que el pasado 25 de mayo protagonizó una monumental bronca al no querer ponerse la mascarilla se hizo viral en cuanto empezó a publicarse en diferentes redes sociales.

En las imágenes se puede observar cómo los viajeros le piden a la mujer que se ponga bien el tapabocas porque lo llevaba colgado de la barbilla, a lo que ella responde con suma violencia.

Medios de comunicación de medio mundo publicaron la noticia incluyendo vídeos en los que se ve todo lo que ocurre en ese enfrentamiento entre pasajeros. Ahora, la prensa italiana informa de que la mujer ha publicado en su perfil de Instagram que va a demandar a todos aquellos que hayan publicado o difundido en grupos (de WhatsApp, por ejemplo) dichas imágenes. Según el post que publicó la protagonista de este enfrentamiento, "el asunto -del vídeo- ya está en manos de la Policía".

Quien también se enfrenta a acciones legales es ella misma. Y es que el pasado 25 de mayo, en el avión de Ryanair que viajaba de Ibiza al aeropuerto de Bérgamo (Milán), estalló el caos. Esta pasajera, que no llevaba puesta la mascarilla y empezó a ser criticada por ello por otros viajeros y por la tripulación con el fin de que, tal y como dicta la normativa sanitaria, se cubriese la boca. No solo se negó a hacerlo, sino que además comenzó a insultar al pasaje e incluso a agredir, tirando del pelo y escupiendo. Esta pasajera fue denunciada por la policía en cuanto el avión aterrizó en Milán y se libró de ser detenida porque el piloto decidió no aterrizar en otro aeropuerto para bajarla de la aeronave.

Sara Nelson, presidenta internacional de la Asociación de Auxiliares de Vuelo, explica al Corriere della Sera que debido a la proliferación de 'negacionistas' y de quienes viajan bebidos los problemas en los vuelos han aumentado exponencialmente. "Nunca hemos visto algo así", señala. Y lo hace durante una reunión pública con personal del sector. Azafatas y auxiliares de vuelo de aerolíneas europeas contactadas en los últimos tres días por el Corriere della Sera añaden que "si la tendencia no cambia, corremos el riesgo de tener que gestionar a pasajeros que no sólo no respetan las normas sanitarias, sino que además están borrachos o, como ocurre en varias rutas del Mediterráneo, embarcan bajo los efectos de las drogas".

En lo que podría ser el primer verano casi normal tras el inicio de la pandemia, la vuelta gradual a los viajes -incluidos los de ocio- va de la mano de un aumento de las disputas a bordo con quienes se niegan a llevar una mascarilla protectora o a llevarla correctamente cubriendo la nariz y la boca. La historia de la viajera problemática en el vuelo de Ryanair Ibiza-Bérgamo, dice el personal de vuelo al rotativo italiano, "es sólo el enésimo caso en las últimas semanas".