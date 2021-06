Aumenta la incidencia de coronavirus en todos los municipios de Ibiza

En todos los municipios menos en Santa Eulària (el que conserva las tasas más bajas) la incidencia a siete días supera el 50% de la registrada a 14, lo que anuncia que la afectación del coronavirus seguirá subiendo los próximos días.

En estos momentos, Ibiza es la isla de Baleares que presenta la incidencia más alta a siete días, 24,4 casos que están por encima de la media de la Comunidad Autónoma: 19,5. A dos semanas, en cambio, se mantiene como el segundo con menos contagios (36,2) después de Menorca (28,2). Formentera es la que tiene la tasa más alta a catorce días: 50,4.

Cinco casos en tres días

El laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses ha detectado cinco nuevos contagios de coronavirus, todos ellos en Ibiza, en los tres últimos días, según confirmó ayer la conselleria balear de Salud, que este fin de semana no ha actualizado los datos de la pandemia dada la buena situación epidemiológica de las islas. Tres de los positivos se confirmaron el viernes y los otros dos, el sábado. El domingo, cuando únicamente se realizan pruebas urgentes a quienes tienen que ingresar en el Hospital Can Misses, no se detectó ningún caso, lo mismo que en Formentera, donde no se detectó ningún contagio.

Con estos cinco nuevos casos y las tres altas que han dado los médicos en esos mismos días, los casos activos de covid en la isla son en estos momentos 87, dos más que el viernes y la cifra más elevada registrada en las últimas dos semanas en las Pitiusas.

El número de pacientes covid ingresados se ha reducido respecto al viernes y son siete: seis en planta (uno menos) y uno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera explicaron que durante el fin de semana ingresaron en la planta F de Medicina Interna de Can Misses, la planta Covid, dos de los afectados.

4 alumnos de Ibiza contagiados de covid En la última semana Educovid ha detectado cuatro positivos entre alumnos de centros educativos de Ibiza. Educación destaca que la mayoría «son positivos por contactos fuera del centro, ya que los estudios de contactos en los colegios son, en su mayoría, negativos». Además, se confirmó el contagio de un docente y hay dos aulas en cuarentena.

15,4% Docentes de las islas que aún no están vacunados La conselleria balear de Educación detalló ayer en su balance semanal que en estos momentos aún hay un 15,4% de los docentes de las islas que no están vacunados.

A estos siete hay que sumar los 80 que se encuentran en estado leve o asintomático, por lo que permanecen en sus casas: 75 en Ibiza y cinco en Formentera, donde el total de afectados son seis, ya que uno de ellos permanece hospitalizado. Ahora mismo queda un único profesional sanitario contagiado, indicó Salud.

Sant Josep, el municipio con más afectados de más de 75 años

Sant Josep es también el término con más porcentaje de afectados de menos de 14 años. Sant Josep es el municipio de Ibiza con un mayor porcentaje de afectados por el coronavirus de más de 75 años desde el inicio de la pandemia, según los datos que ofrece la aplicación ‘Visor Covid-19’ de la conselleria balear de Salud. Cinco de cada cien de las más de 1.600 personas del municipio que han sido diagnosticadas de coronavirus en los últimos quince meses tenían más de 75 años.

La cifra no es muy superior, apenas unas décimas a las que presentan los términos de Santa Eulària (un 4,77%) y Sant Antoni (4,62%). Vila es, en cambio, el municipio de la isla que ha tenido menos afectados que superen los 75 años: un 3,95%.

Sin embargo, si se tienen en cuenta los mayores de 65 años, son Santa Eulària y Sant Antoni los que concentraron a más afectados mayores, un 10,5% del total de los diagnosticados de covid hasta el momento en ambos municipios. Vila, eso sí, seguiría siendo el que registra una menor proporción de contagiados de más de 65 años, menos de un diez por ciento: un 9,56% de los más de 54.000 afectados contabilizados hasta el momento.

Sant Josep es, también, el término con un mayor porcentaje de afectados por el coronavirus de menos de 14 años, un 14,15% del total de los diagnosticados con el virus desde febrero del pasado año. En este caso, la diferencia con el resto de términos es algo más pronunciada. A un punto se sitúa Santa Eulària, donde, según Salud, el 13,1% de los positivos confirmados no habían cumplido los 14 años, mientras que en Sant Joan los contagiados a tan tempranas edades apenas han sido uno de cada diez.

La página en la que la conselleria introduce cada día todos los datos de la pandemia revela, además, que no hay apenas diferencias en la afectación por sexo en los municipios: en todos ellos ha habido prácticamente mitad de hombres y mitad de mujeres diagnosticadas.