El laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses ha detectado cinco nuevos contagios de coronavirus en los tres últimos días, según ha confirmado este mediodía la conselleria balear de Salud, que este fin de semana no ha actualizado los datos de la pandemia, dada la buena situación epidemiológica de las islas. Los cinco positivos se han diagnosticado en la isla de Ibiza, tres el viernes y otros dos el sábado. El domingo, cuando únicamente se realizan pruebas urgentes a quienes tienen que ingresar en el Hospital Can Misses, no se detectó ninguno. En Formentera no ha habido ningún positivo en estos tres días.

Con estos cinco nuevos contagios y las tres altas que han dado los médicos estos días, los casos activos de covid ahora mismo en la isla son 87, dos más que el viernes, el último día que se ofrecieron datos y la cifra más elevada registrada en las últimas dos semanas.

El número de pacientes covid ingresados se ha reducido respecto al viernes y son siete: seis en planta (uno menos) y uno en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A éstos siete hay que sumar los 80 que se encuentran en estado leve o asintomático, por lo que permanecen en sus casas: 75 en Ibiza y cinco en Formentera.

