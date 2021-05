La residencia del Hospital Can Misses reabre mañana sus doce habitaciones

Desde el área sanitaria destacan que los usos de este recurso serán los mismos que en su primera etapa: ofrecer un lugar en el que dormir tanto a profesionales sanitarios como a familiares de pacientes de Formentera que estén ingresados. En el caso de los primeros, la gerencia matiza que el alojamiento, que es gratuito, no es algo permanente ni a largo plazo. Lo podrán usar de forma transitoria los sanitarios recién llegados de otros lugares para trabajar mientras encuentran una vivienda a largo plazo y también quienes lleguen a la isla como refuerzo, para trabajar apenas unos meses. En este caso, podrán alojarse en la residencia el tiempo que dure su contrato. Desde la gerencia señalan que alguien que viene a la isla para trabajar un par de meses en la sanidad pública no puede afrontar los elevados precios de los alquileres en plena temporada turística.

Aunque la residencia, ubicada en la planta del viejo Can Misses, junto al mostrador de administración del centro de salud, cuenta con doce dormitorios para ofrecer a estos colectivos, cuatro de ellos estarán bloqueados, es decir, que no se podrán asignar a una persona concreta que necesite el recurso por un tiempo indefinido. La intención es contar con cuatro dormitorios reservados siempre para usos concretos, por lo que, en realidad, para los sanitarios que lo necesiten habrá ocho habitaciones.

4 habitaciones reservadas para este mes de junio La gerencia del Área de Salud de Eivissa y Formentera cuenta ya con cuatro habitaciones reservadas para este mes de junio. Las ocuparán cuatro médicos que se incorporan en breve a la plantilla.

6 dormitorios disponibles hasta ahora Desde el 15 de abril han estado disponibles la mitad de las habitaciones de la residencia, que las abre todas mañana, un total de doce.

Uno de ellos estará reservado para familiares de pacientes que se hayan tenido que trasladar desde Formentera para tratamientos o intervenciones quirúrgicas. Un segundo dormitorio se dedicará al uso exclusivo de los médicos que se desplacen regularmente a Can Misses desde hospitales de Mallorca, principalmente de Son Espases, como apoyo de varias especialidades, como es el caso de Hemodinámica.

Las otras dos estancias se destinarán específicamente a las guardias de los médicos internos residentes (MIR), que podrán emplearla «como habitación de descanso, no para vivir», matizan desde la gerencia del Hospital Can Misses, que ha insistido desde el primer momento en la sencillez de las habitaciones. Éstas cuentan con una cama, una televisión, butaca, un pequeño armario y un escritorio con una silla. Además, tienen su propio baño y se accede a ellas por la puerta principal del viejo Can Misses.

A pesar de que será mañana cuando las doce habitaciones estén disponibles (hasta ahora únicamente podían usarse seis de ellas), la residencia ha estado funcionando a medio gas. El 15 de abril este espacio acogió ya al primer huésped de esta segunda etapa: un dermatólogo acabado de llegar a Ibiza para incorporarse al servicio del hospital ibicenco. Un mes después, el 16 de mayo, se incorporó a la plantilla de Can Misses un anestesista venido de fuera que, al igual que el dermatólogo, se alojó en la residencia sanitaria con la intención de abandonarla en el momento en que encontrara una vivienda más estable en la isla.

Desde el 15 de abril ningún familiar de pacientes procedentes de Formentera han pedido usar la habitación bloqueada para ellos. Sí se ha usado, en cambio, la que estaba reservada para los profesionales de hospitales de Mallorca que se desplazan de forma regular a Ibiza para reforzar algún servicio en Can Misses. En concreto, han sido ocho las ocasiones en las que alguno de estos médicos desplazados para uno o dos días han ocupado esta habitación.

Los nuevos usos del viejo Can Misses

Con la residencia ya son cuatro los espacios del viejo Can Misses que ya están funcionando de nuevo. El primero en inaugurarse fue Ca na Majora, en las antiguas plantas de hospitalización, que ha alojado a los enfermos de covid de residencias. Recientemente ha abierto en las viejas consultas el centro de salud de Can Misses. Hace unos días se han instalado las pruebas de antígenos en las exurgencias. Y ahora la residencia.