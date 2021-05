José López: «En Ibiza se conduce fatal»

«Debo ser de los policías locales más laureados de Balears», comenta José López Muñoz, jubilado hace un año tras 39 de servicio en Santa Eulària. Su currículo es, en ese sentido, extenso, y además de incluir los 26 cursos en los que ha participado, destaca un listado con 22 condecoraciones, felicitaciones y premios. Su carrera se ha centrado, sobre todo, en la educación vial, por la que acaba de ser premiado.

El último premio del que hace gala José López es el que la Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía (Atesvan) le entregará el 3 de septiembre por buenas prácticas en educación vial. Esa es la faceta que más destaca de su vida laboral: la de educador vial, que desempeñó, hasta jubilarse, durante 39 años. Entró en la Policía Local de la Villa del Río en 1981 (con 26 años) porque tenía la vocación de «servir a la gente», como su hermano, Pedro López, párroco de Jesús. Hasta entonces, José López había trabajado junto a su exsuegro en una tienda de es Canar y de recepcionista: «En aquella época, la Policía Local se centraba en el tráfico. Casi no nos dedicábamos a otra cosa. Por eso, desde el primer momento quise ser educador vial. Veía lo que sucedía en la calle. Pensé que había que poner remedio».

Asegura que al principio no fue fácil: «Eran los comienzos de la educación vial. Tuve que luchar mucho para que se impartiera en los colegios. En el Ayuntamiento de Santa Eulària no lo veían claro. Les parecía raro. Delante de un maestro de escuela, un concejal llegó a decir al docente que pasara de mí, que yo tenía unas ideas muy extrañas». Impartió los primeros cursos en los centros Sant Ciriac y Santa Eulària.

López afirma que apoyos, ha tenido los justos: «Parece que todo el mundo está a favor de la educación vial, se llena la boca con eso, pero a la hora de la verdad... No hay más que ver cuántos policías hay dedicados a esa función. Los ayuntamientos siempre lo han considerado algo residual. Si hay que quitar gente, pues de ahí. Y obtener material siempre ha sido complicado».

En su caso, la mayor parte de los años fue educador vial «fuera de servicio». «Desempeñaba mi empleo de policía y, en mis horas libres, a dar clases. Nunca me dediqué sólo a la educación vial. Hacía ocho horas de policía y, al acabar la jornada, cinco horas de educador en los colegios. Salía a las ocho de la mañana del turno de noche y empezaba a dar clases. No lo he tenido fácil». De hecho, dice que ni siquiera cobró »un duro» por ese trabajo los primeros años.

Integrante de la Federación Estatal de Técnicos de Educación y Seguridad Vial, creó su propia asociación balear de seguridad vial, de la que es presidente. Ahora organiza las XIII jornadas estatales de esa materia, que se celebrarán en Santa Eulària en octubre.

En 39 años ha tenido cientos de alumnos: «Los que tengan de 35 años para abajo, todos los de Santa Eulària». Siente satisfacción cuando se reducen los accidentes de tráfico, pues considera que se debe, en parte, a la educación vial, pero advierte de que «conducimos fatal en la isla». «Por el número de habitantes que tenemos -señala-, Ibiza es uno de los lugares donde se producen más accidentes mortales. Se cometen toda clase de infracciones, sobre todo los peatones, que circulan y cruzan por cualquier parte. Es raro que cada día no haya un atropello en la isla».