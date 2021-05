«Estamos vacunando a 250 personas por semana»

« Ahora el paciente decide si le atienden por teléfono o de forma presencial»

Llega en un momento complicado con la pandemia, ¿cómo ha encontrado el Hospital?

He venido sin ideas preconcebidas, quería llegar totalmente neutro y me he encontrado a un equipo de trabajo con un bagaje profesional muy grande. Me ha sorprendido la profesionalidad en muchos niveles que hay aquí y con un gran equipo humano. Estoy muy contento. Es fácil gestionar un equipo con este nivel.

¿Qué objetivos se propone?

El Hospital de Formentera es singular, casi único en su especie y me planteo, a nivel general, la optimización de todos los recursos tanto humanos como de infraestructuras. Hago mucho hincapié en el tema del personal y los servicios del centro. Luego está supervisar todos los departamentos y finalmente soy el enlace de gestión para la dirección.

¿Actualmente cuál es la cartera de servicios del Hospital?

El Hospital de Formentera ofrece una cartera de servicios propia que incluye urgencias, cirugía, traumatología, ginecología, obstetricia, farmacia, anestesia, medicina interna, pediatría y fisioterapia. Las últimas incorporaciones se han realizado de manera progresiva: urología en junio del año 2015, reumatología en julio del mismo año, digestivo comenzó con las consultas en marzo de 2015. También amplió su cartera de servicios con la realización de las pruebas de endoscopias y gastroscopias y la atención al cribado de cáncer de colon en junio de 2016. Endocrinología fue en enero de ese año y neurología en febrero. Desde 2017 se desplazan los cirujanos del servicio de Urología para realizar intervenciones quirúrgicas, convirtiéndose en el primer servicio quirúrgico que se trasladaba para practicar intervenciones y evitar así el desplazamiento de los pacientes y las molestias derivadas del traslado.

¿Y cuántas especialidades se desplazan desde Ibiza?

Para evitar el desplazamiento de los pacientes de Formentera al Hospital de Can Misses, el Área de Salud desplaza 17 servicios que se han ido incrementando a lo largo de los años, desde la apertura en el año 2007. La frecuencia va en función de la lista de espera y tenemos la suerte de que en Formentera prácticamente la lista de espera es cero en todas las especialidades. Si vemos que crece la lista de espera se aumenta la frecuencia.

Tengo entendido, en cambio, que ya no hay oftalmología...

Efectivamente no contamos con personal propio, pero lo que son las pruebas como las retinografías se hacen aquí y, a través de telemedicina, el servicio de Oftalmología valora de manera online otras patologías como puedan ser alteraciones del párpado. Que no haya un servicio propio tiene que ver con la infraestructura en cuanto al equipamiento que se necesita. El nivel tecnológico de los aparatos del servicio de Oftalmología hace necesario que el resto de patologías deban ser derivadas a Can Misses, donde se realiza una consulta de alta resolución y se resuelve en una sola consulta tanto las pruebas como el diagnóstico. Lo que sí tenemos es optometrista para el tema de la agudeza visual de niños entre 3 y 6 años.

¿Cuántas cartillas tienen en Atención Primaria?

Casi 11.000 y tenemos cinco médicos de familia, más uno de refuerzo de la UVAC que se encarga del tema respiratorio, ahora con la pandemia.

¿Se han recuperado las citas presenciales?

Debido a la situación de emergencia que pasamos se potenció la asistencia telefónica. Pero desde el día 10 de mayo, para bajar la lista de espera se ha cambiado el tipo de cita y se ha potenciado la visita presencial. De todas formas sigue habiendo visitas telefónicas, que es un recurso hasta ahora no explotado y hemos visto que ha venido para quedarse pero en función de lo que necesite el paciente. Ahora el usuario puede elegir cómo ser atendido, si presencial o telefónicamente.

¿Y la lista de espera en cuánto tiempo está?

La estamos rebajando, pero el tiempo puede estar en una semana y media o dos. El objetivo es rebajar lo máximo posible esa lista.

Formentera tiene una población extranjera importante, ¿Cómo acceden a la sanidad pública?

Los ciudadanos comunitarios con tarjeta europea son atendidos sin cargo alguno. La entrada habitual es a través de los servicios de Urgencias. Los residentes extranjeros que tienen regularizada su situación y están dados de alta en la sanidad pública son atendidos también en los circuitos habituales. A los extranjeros extracomunitarios con cuyos países no exista convenio se les atiende y se les factura la atención, bien al seguro, si lo tiene, bien al particular. Es cierto que en los últimos meses ha habido un incremento de petición de tarjetas sanitarias de personas que regularizan su situación.

¿Y para las vacunas?

Se vacuna a los que están en el sistema, ya que se siguen los listados proporcionados por el Govern por su situación clínica o edad. En todo caso, los residentes extranjeros pueden darse de alta en el sistema de salud si residen en las Pitiusas y serán vacunados.

¿Habrá refuerzo del servicio de Urgencias del Hospital este verano?

Debido a la pandemia se ha bajado el volumen de Urgencias. Del 2020 respecto al 2019 se bajó un 40%, es decir que hace dos años hubo 16.662 urgencias y el pasado 10.215. Este año seguimos por la misma senda, el acumulado hasta abril respecto al 2020 es de un 7% menos de urgencias atendidas. Es decir, hasta abril de este año hemos atendido 2.636 urgencias y en 2020 fueron 2.838 en los cuatro primeros meses del año. Esto es una media diaria de 22 urgencias. Es cierto que puede haber cola pero no es preocupante, habrá casos aislados que quizá se hayan retrasado debido a pruebas complementarias o a posibles urgencias que haya habido. El pasado año no hubo ese refuerzo y si vemos que la carga aumenta valoraremos incorporar a un médico y enfermero de urgencias.

Pero sin el servicio del 061, si hay una urgencia extrahospitalaria, el médico tiene que dejar el Hospital.

Sí, eso es así en invierno debido a los pocos avisos, los médicos del hospital son los que tienen que atender esos casos. En verano aumentan las urgencias extrahospitalarias pero el 061 estará durante cuatro meses y empezará el 1 de junio.

¿Sería bueno que el 061 estuviese todo el año?

No digo que no, pero a nivel asistencial es cierto que hay muy pocas salidas en invierno y pienso que sería derrochar recursos, sinceramente.

¿Reciben muchas quejas de los usuarios, lo digo porque en redes sociales han aparecido bastantes críticas?

Para mí la queja es una herramienta que tiene el paciente para señalar una incidencia y en ese sentido podemos evaluar el servicio y lo que es nuestra operativa. Una queja para mí es una oportunidad de hacer una auditoría de todo el mecanismo que conlleva el servicio. Las que he visto desde que estoy aquí tienen que ver con la tarjeta sanitaria, que debido al aumento de solicitudes se han producido demoras en la tramitación. Otro de los motivos son las listas de espera de Atención Primaria, de lo que ya hemos hablado. En dos meses he contestado a tres quejas, no me parece un volumen preocupante.

Desde hace una semana se han dejado de hacer pruebas de antígenos a los residentes en el aeropuerto y se derivan al servicio de Covid Exprés. ¿Cómo funciona aquí?

Las pruebas se hacen en la carpa que tenemos fuera a las personas enviadas por el Gesaib. El horario es de lunes a viernes, de 9 a 10.15 horas y de 13.30 a 15 horas, y los sábados, domingos y festivos de 8.30 a 10 horas. No hace falta cita. Eso sí, se realiza una declaración responsable y el Gesaib hace el seguimiento y comprueba si te has hecho la prueba.

¿Cómo va la campaña de vacunación? Se ha hablado de cierta reticencia de algún sector de la población a vacunarse, ¿es cierto?

Tengo los datos y en Formentera hay algunos ítems algo por debajo de la media balear y otros por encima. Por ejemplo, en la franja de 50 a 59 años, la media balear que se ha vacunado es del 5,59% frente al 18,97% de Formentera, el 0,42% de este grupo se ha puesto la segunda dosis y el doble, el 0,93%, en la isla. También pasa en la franja de 60 a 65 años, el 62,16% se ha puesto una vacuna en Formentera frente al 40,54% de media en Balears, que también supera a la media balear en la segunda dosis de este grupo, 1,15% en Balears y 1,26% en Formentera. En cuanto a la población con patologías de alto riesgo, se ha puesto la primera dosis el 100%, frente al 81% en Balears. En el grupo de grandes dependientes, reconocidos con grado 3 por la Ley de Dependencia, al 86,89% se le ha administrado la primera dosis, y a mismo porcentaje de personas el ciclo completo en Formentera, frente al 80,12% con primera dosis en Balears y el 71,56% con dos dosis de este grupo en todo el archipiélago de media. En otros grupos está muy similar o ligeramente por debajo. En el grupo de 66 a 69 años está ligeramente por debajo en la primera dosis pero por encima en la segunda, 69,7% en Balears y 64,97% en Formentera, y con el ciclo completo el 1,45% en Balears y el 2,26%, casi el doble, en Formentera. Lo mismo pasa con la franja 70 a 79 años, con una dosis en Balears el 84,69% frente al 79,6% de la isla, pero con el ciclo completo el 60,57% de media balear frente al 72,92% de Formentera. Esta última semana ha habido un impulso y se vacuna a 220 personas. Actualmente ya se pueden autocitar los nacidos entre 1952 y 1971 por la app Bitcita en Formentera. Se administrarán las vacunas Pfizer o Moderna al grupo de edad entre 1971 y 1960 y AstraZeneca a los nacidos entre 1961 y 1952. Ya no se llama a la población sino que deben citarse a través de la aplicación. Los usuarios que no sepan utilizar esta aplicación podrán acudir a las farmacias para solicitar la cita. Todo indica que el ritmo, desde hace dos semanas, se mantenga en unas 250 personas por semana.

Respecto a los partos, ¿cuántos niños han nacido en Formentera en 2020?

Ha aumentado un 5,36% el número de partos. En 2020 se atendieron 59 y en 2019, 56 partos. Parece que sea una tendencia creciente en los últimos años ya que en el año 2018 fueron 48 los partos atendidos. En lo que llevamos de año se han atendido 19 partos, un 11,76% más que en el mismo período de 2020, tramo en el que se produjeron 17 partos. La tasa de cesáreas en abril se ha situado en el 10,53%, y ha bajado respecto al mismo período del año anterior, que marcaba el 11,76%. Tenemos una tasa de cesáreas que oscila entre el 17 y el 19% en los últimos años, muy lejos del 32 % que se registró en 2010, gracias al trabajo constante de adecuación de la tasa de cesáreas.