La residencia Cas Serres necesita enfermeras «de forma inmediata»

«Desde la crisis sanitaria provocada por el covid se viene produciendo una falta de personal sanitario en el Hospital Residencia Asistida de Cas Serres que afecta negativamente a la prestación de los servicios, muy especialmente en lo que respecta a los profesionales con titulación de enfermería», reza el anuncio. Éste explica que «las bolsas de trabajo vigentes» están agotadas y que los otros procedimientos para tratar de cubrir las plazas «no han resultado efectivos». El documento recalca que el Consell necesita «disponer de este personal de manera inmediata».

Marí explicó ayer que la falta de enfermeras y la dificultad para contratarlas es un problema que no sólo afecta a Cas Serres. «Le está pasando lo mismo a Salud y a los centros y clínicas privadas», afirmó el director insular, que reconoció que necesitan contar con más personal de enfermería para cubrir todos los turnos y las vacaciones de los trabajadores sin que esto suponga que sus compañeros tengan que hacer horas extras. En este sentido, recordó que por el servicio que presta Cas Serres no se puede funcionar con menos personal —«no se puede dejar desatendidos a los usuarios»— lo que obliga a los trabajadores a asumir con más horas las bajas y vacaciones de los demás.

Oferta de trabajo: Enviar los currículums por correo electrónico El anuncio publicado por el Consell de Eivissa pide a las personas que estén interesadas en trabajar en el Hospital Residencia Asistida de Cas Serres que envíen su currículum al correo de recursos humanos de la institución: rrhhred@conselldeivissa.es.

Problema: La vivienda, obstáculo para atraer profesionales El director insular de Bienestar social, Santi Marí, señaló que los precios de la vivienda en la isla son el principal obstáculo para atraer profesionales de fuera de las Pitiüses para el Hospital Residencia Asistida.

Marí señaló que los elevados precios de la vivienda son un obstáculo a la hora de contratar enfermeras de fuera de la isla ya que, a diferencia de otras instituciones, no pueden «ofrecerles vivienda pagada». Además, el responsable de Bienestar Social señaló que no pueden volver a contar con profesionales que han trabajado en Cas Serres como refuerzo en el último año: «Durante la pandemia se han hecho contratos de acumulación de tareas que no pueden superar los seis meses y tras los que, además, no se puede volver a contratar a esa misma persona».

Otras fórmulas

Marí destacó la necesidad de tratar de encontrar otras fórmulas «para subsanar» este problema. El director insular recalcó que la falta de estas profesionales en estos momentos se produce después de un año «en el que se ha pedido un esfuerzo y dedicación extraordinario» al personal de la residencia asistida que ha supuesto que el personal esté «agotado».

El anuncio publicado el viernes por el Consell de Ibiza pide a las enfermeras que estén interesadas en trabajar en Cas Serres que envíen sus currículums por correo al departamen to de recursos humanos: rrhhred@conselldeivissa.es. Una vez que lo hagan, explicó el director insular, se les pedirá que se inscriban en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) para poder, a través de él, contratarlas para este recurso. «Estamos buscando todas las fórmulas posibles para ver si encontramos profesionales para el hospital residencia», concluyó el director insular de Bienestar Social.