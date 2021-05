Jaime Cantizano: «De la pandemia salimos más encabronados»

El famoso presentador repasa la actualidad de la radio y televisión actual, la filosofía de su programa ‘Por fin no es lunes’, su paternidad, la presión de la fama, sus sueños y proyectos y lanza un mensaje a los ciudadanos ante la situación política: «No estamos con la idea de acabar con el contrario».

Jaime Cantizano (Jerez de la Frontera, 1973) es uno de los rostros más conocidos del panorama audiovisual español. Ha presentado espacios de gran audiencia televisiva como ‘Dónde estás corazón’, ‘Pasapalabra’, ‘Informe 3’, ‘DEC’, ‘Dando la nota’, ‘Mira quién baila’, ‘Objetivo Eurovisión’ y ‘Original y Coplas’, entre otros, hasta pasarse a la radio con ‘Atrévete’ de Cadena Dial y actualmente ‘Por fin no es lunes’ en Onda Cero por el que ha recibido el Premio Antena de Oro de Radio. Buen conocedor de Eivissa desde hace décadas, vuelve para presentar su programa desde la isla.

¿Cómo pasó la pandemia?

Haciendo el programa en directo desde los estudios de Atresmedia cada fin de semana y teletrabajo, porque quería estar ante el micrófono en el momento más complicado para los oyentes y el país dando el servicio público y de acompañamiento que tiene la radio. Se habla mucho de los efectos de la pandemia pero hasta el mes de febrero no noté el peso de todo lo que hemos vivido. Decían que íbamos a ser mejores tras la pandemia pero estamos más encabronados y ojo, no dejemos arrastrarnos por los que quieren que elijamos entre uno u otro. No estamos con la idea de acabar con el contrario.

¿Cómo lo sintió?

No hablaría de tristeza, pero sí de una sensación de agotamiento insoportable. Ha sido un año intenso, de mucho contacto con el oyente por la comunicación que se ha establecido, pero llegó un momento en que el cuerpo dijo ‘Esto tiene que acabarse ya’, pero depende de la vacunación y cómo se desarrolle la pandemia. Todos nos sentimos tocados, he notado la carga como una especie de declive marcado por el cansancio y el agotamiento.

¿Quién nos iba a decir que nos haría ilusión vacunarnos?

Pues sí, ahora me encuentro con amigos que les toca vacunarse mañana. Saber que alguien que quieres se va a vacunar supone la mejor noticia del día. Por una vez la edad tiene una recompensa, estoy muy contento con la vacunación de mis padres y saber que los abuelos de la casa están vacunados es una gran noticia.

¿La idea de hacer el programa en directo desde Eivissa le rondaba la cabeza hace tiempo?

Era una nebulosa desde hace tiempo y una cita obligada. Después de estar tiempo confinada la radio tenía que salir al exterior, viajar y estar en contacto con sus oyentes, ciudades y pueblos. Es una apuesta personal que transmite al mismo tiempo a la gente el mensaje de que se puede viajar, salir con garantías y hacer cosas para retomar la vida y los lugares que forman parte de nuestra vida como es Eivissa para mí, por lo que esta es una visita personal y profesional al mismo tiempo.

¿Qué significa Eivissa para usted que la conoce bien?

Vine joven para la fiesta y no volví hasta mi gran momento de éxito televisivo y entonces redescubrí Eivissa lejos del ruido del verano con unos amigos, hasta tal punto que compré una casa aquí. Eivissa representó la tranquilidad y la desconexión absoluta, ha sido mi manera de desconectar de octubre a mayo y de minar la presión que vives cuándo se trabaja en televisión y se obtiene un reconocimiento. Hace un año que no veo a personas y amigos a los que aprecio con los que me voy a encontrar estos días aquí.

¿Encontró su oasis para mitigar la presión de la fama?

Totalmente, hasta el punto que ha sido el lugar dónde más dulces sueños he tenido y mejor he dormido en mi vida.

Su programa de radio está en una franja horaria de fin de semana muy competitiva y buscada. ¿A qué se debe su éxito?

Decidí cambiar de etapa después de ‘Atrévete’ en cadena Dial y me pasé a la radio convencional, ya que es un medio en el que hay que estar en este momento, cosa que reconocen grandes profesionales de la televisión, y algunos de ellos están intentando hacer radio. El fin de semana se ajusta a mi filosofía de vida. Entiendo que hay que estar informados pero hay que entretenerse y el tono del fin de semana es distinto. Insisto mucho con esto a mis compañeros de equipo. Después de una semana intensa y dura de información tenemos que cambiar el ritmo y eso se nota y se percibe.

Defíname la filosofía de su programa ‘Por fin no es lunes’.

Analizamos la actualidad con pensadores como Ignacio Varela o Sabino Méndez, un personaje mítico de la música con profundo sentido del análisis, y luego deambulamos y seguimos con algo más entretenido y divertido con Boris, Alaska y Viviana, sin olvidar la ciencia y la actualidad. En este tercer año hemos conseguido mucho ritmo y una personalidad muy definida. Tengo la virtud de saber manejar la orquesta, estar bien rodeado de grandes profesionales y que la orquesta suene bien y afinada.

Curioso nombre para un programa de radio

‘Por fin no es lunes’ surgió por la idea de la caída en desgracia y el momento que arranca la semana. Queríamos jugar con las palabras y alargar el fin de semana un poco más hasta llegar al lunes y recordar que todavía no es lunes.

¿Echa de menos la televisión?

Se me han presentado oportunidades para volver, pero no me siento en la necesidad de elegir una u otra cosa, simplemente busco lo que en este momento me permite disfrutar. No vivo para trabajar, el trabajo es importante pero mi vida lo es más.

¿La radio libera a los presentadores famosos de la presión de la fama y la imagen televisiva?

La radio me ha liberado de la presión de la audiencia más que la de la imagen. Me ha expuesto de una manera mucho más natural y transparente. La radio no engaña y nos permite ser más nosotros mismos cuando nos situamos ante un micrófono. No se puede parar para repetir y a mí que me gusta mucho el directo me supone un subidón y percibo la adrenalina en el directo.

¿La radio es el refugio de la televisión a cierta edad?

La radio no es refugio de nada, hay grandes profesionales que se han acercado a la radio porque proporciona más tranquilidad, aparentemente es la hermana pobre pero en estos momentos es una señora que tiene una enorme fortaleza y ha resistido mucho mejor la crisis que la televisión o la prensa. En sus múltiples formas está viviendo un gran momento.

¿Hay una edad para ser presentador de éxito?

No hay una edad determinada para convertirte en famoso pero sí la hay para entender que ya estás en otra cosa. No voy a morir con las botas puestas, hay que saber cuándo hay que tomar otro camino profesional, no porque sea mejor ni peor. El éxito te puede llegar joven y hay que consolidarlo o de mayor y también has de mantenerlo, sin embargo llega un momento en que la luz decae y hay que hacer otras cosas.

¿Le afectó mucho su éxito?

He tenido que aprender a gestionar el éxito por mi forma de ser, porque prefiero una vida más tranquila. El ejemplo es Eivissa, en julio y agosto procuraba no estar en la isla porque buscaba la otra cara de la fiesta. No he pretendido estar en los grandes eventos, las fiestas ni los photocall. Busco pasar desapercibido, nunca he querido ser el centro de atención.

¿Qué programa de la parrilla televisiva actual le gustaría presentar?

Soy fan de ‘El Hormiguero’, ‘Ahora caigo’, ‘Pasapalabra’, que presenté en su momento. Son programas con los que disfruto, aunque ahora no veo mucha televisión.

Pablo Motos le definió en una entrevista como ‘asquerosamente sano’. ¿Se cuida mucho?

Eso lo dice el comunicador que más se cuida en esta país, conozco detalles de cómo entrena, come y demás, y se cuida mucho más que yo. Hago mucho deporte, como muy sano, sin sal ni azúcar, y le doy alegrías al cuerpo cuando lo pide de vez en cuando. No soy adicto a dieta ni a nada. Me gusta probar las cosas de los lugares donde estoy, soy de pocas obsesiones en el terreno alimenticio y profesional. A los 50 me gusta cuidarme pero, no aparentarlo o proyectarlo, ya no es prioritario para mí.

¿Cómo lleva la paternidad?

Es la decisión más importante que he tomado, requiere un enorme esfuerzo y un grandísimo amor. Es lo mejor que he hecho desde que nací.

¿Es difícil criar a un hijo solo?

Dicen que sí, pero soy un afortunado ya que he podido elegir mi forma de vida y trabajo. A veces se echa de menos una persona a tu lado con la que compartir, pero estoy orgulloso de la familia que he construido, supone un esfuerzo pero recompensa Y se multiplica por mucho. Salgo ganando.

¿Proyectos en mente?

Consolidar un programa de radio que nos está dando muchas alegrías y una audiencia de más de 1.100.000 oyentes, cosa que no tienen siquiera programas de televisión en la mañana. Este año será intenso para la industria de la televisión y habrá noticias.