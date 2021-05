Can Misses estuvo a punto de no poder acoger más pacientes en Urgencias por el covid

Que se reconozca la especialidad de medicina de Urgencias. Es el objetivo con el que ayer, Día Mundial de Urgencias y Emergencias, profesionales de estos servicios del Área de Salud de Ibiza y Formentera se concentraron en la entrada de este servicio del Hospital Can Misses. «Es algo que se conmemora a nivel mundial, un día en el que la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) reclama la creación de la especialidad. Este año, por sus especiales características, queremos darle un tirón a esta reivindicación», explicó ayer Paco Muela, jefe de las Urgencias de Can Misses.

«Es algo que llevamos veinte años reivindicando. Cada ministro de Sanidad que llega promete por su honra y virtud la especialidad, pero tengo una lista con todos ellos, siete u ocho desde entonces, y seguimos sin ella», señala Muela. «Ha habido dos veces en las que el reconocimiento de la especialidad de Medicina de Urgencias estuvo en capilla, a punto de firmarse. Estábamos convencidos de que ya estaba hecho, pero al final no», comenta antes de la protesta. Durante la concentración, a la que asistieron cerca de una treintena de sanitarios, se guardó un minuto de silencio por los sanitarios fallecidos durante este último año.

«Tu seguridad, nuestra especialidad», se leía en los carteles que llevaban la mayoría de los asistentes, casi todos ellos con los pijamas morados del servicio de Urgencias. «Un servicio, que no especialidad, clave para el ciudadano. Por eso, salimos a la calle a conmemorar la importancia de nuestro trabajo, de nuestro colectivo», leyó el manifiesto Paco Muela. «Los servicios de emergencias trabajan solos y se encuentran con situaciones de lo más diversas. Ese profesional que organiza la asistencia en una catástrofe, atiende a un traumatizado en un accidente de tráfico, estabiliza una insuficiencia respiratoria en un niño o atiende un parto de urgencia debe contar con una formación validada y homogénea, en base a estándares europeos, que le permita hacer frente a cualquier situación, con todas las garantías», continuó. «Necesitamos servicios estructurados, uniformes, homogéneos, con plantillas estables y con formación reglada. Por la integridad de nuestros profesionales, por la seguridad de nuestros pacientes», concluyó.

« Tengo una lista de siete u ocho ministros de Sanidad que han prometido la especialidad, y nada» PACO MUELA - JEFE DE URGENCIAS DE CAN MISSES

El médico destaca que España es, junto con Grecia y Chipre, uno de los pocos países de Europa que no contempla la especialidad de Urgencias, a pesar de los «beneficios» que esto supodría. Muela destaca que la especialidad implicaría «un cuerpo doctrinal» concreto que garantizaría que la formación fuera igual para todos los profesionales. «Ahora hay médicos de Traumatología, Digestivo, Medicina de Familia... La especialidad supondría que todos sepamos lo mismo y garantizaría un conocimiento mínimo», indica. «Además, las urgencias las amas o las odias», continúa el jefe del servicio de Can Misses, que reconoce que lo ideal es que a un médico de urgencias le guste la actividad y lidiar con lo que llega, ya que no hay una programación ni una agenda. Precisamente por esto, uno de los aspectos más importantes que garantizaría la especialidad es la «vocación» de trabajar en la medicina de urgencias.

Un año «complicado»

Muela destaca que aprovechan el año «complicado» que han tenido todos estos servicios para tratar de conseguir lo que llevan décadas reclamando. En Can Misses, asegura, también han vivido un año difícil derivado de la pandemia. «Hemos tenido que crear el doble circuito y después de Navidad, cuando se registró el pico de incidencia, fue complicado. Nunca habíamos tenido la sensación de que nos iban a pasar por encima», confiesa el jefe de las Urgencias de Can Misses, que reconoce que estaban «muy preocupados». «Hubo un momento en que estuvimos a una ambulancia de no poder acoger a ningún paciente más, de decirle a la ambulancia que no teníamos sitio», recuerda Muela, que vuelve a estar al frente del servicio de Urgencias del hospital ibicenco tras la jubilación de la anterior jefa, María Ángeles Leciñena, cargo que ya ocupó hace cerca de veinte años.

Además del elevado número de pacientes con coronavirus que tuvo que acoger Can Misses durante la tercera ola, el servicio ha tenido que enfrentarse este último año a la gravedad de los casos que llegaban a Urgencias. Muela explica que el miedo a acudir al hospital y contagiarse ha supuesto que muchas personas se demoraran en reclamar asistencia sanitaria, lo que ha redundado en una mayor gravedad de los casos atendidos. Esta situación se dio especialmente durante la primera ola. «En esta última, eso se siguió notando, pero menos», indica el jefe del servicio, que concluye: «Ha sido una situación realmente complicada».

David Fernández, portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal) en las Pitiusas, mostró su «apoyo incondicional» a la reivindicación: « La creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias es imprescindible para unificar la formación y el cuerpo doctrinal», indicó Fernández, que calificó de «aberración» que España no la reconozca. «Esto obliga a que los servicios de urgencias y los SAMU deban nutrirse de médicos especialistas en medicina de familia, medina interna...», señaló.