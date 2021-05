Homenaje a la mujer que levantó los Cuidados Intensivos de Can Misses

«Es perseverante, es la gota que perfora la piedra», «impresiona verla trabajar», «es una segunda madre para nosotros», «todo lo que tenemos en la UCI de Can Misses se lo debemos a ella».

Paz Merino asumió la dirección de la UCI en 1995 cuando esta unidad solo contaba con cinco camas

Para cotejar la dimensión de Paz Merino, jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses, lo mejor es escuchar a los trabajadores de la UCI, a su equipo, al personal del hospital, a sus colaboradores y a todos los empleados de medicina y enfermería que han estado durante años codo con codo con ella. Las voces son unánimes: Paz es la jefa que nunca desfallece, la compañera que siempre te apoya.

Dones Progressistes distingue a Merino como símbolo del compromiso con la sanidad pública

Por este motivo, cuando Dones Progressistes quiso distinguir con el premio 8 de Març a una mujer de la isla que hubiera destacado en el ámbito sanitario, los mismos trabajadores del hospital señalaron a Merino. Esta mujer simboliza no sólo la lucha de la sanidad pública contra el covid, sino también el empeño para lograr que Ibiza tenga unos recursos sanitarios de primera.

Andrea Cledera, miembro de Dones Progressistes y auxiliar de enfermería en la UCI del Hospital, resume las virtudes de Merino con cuatro palabras: «Calma, sabiduría, experiencia y empatía».

Implicación: Tras trabajar en el Hospital de Alicante Merino recaló en Can Misses en 1994 Durante un cuarto de siglo ha dirigido la UCI y ha protagonizado la transformación de un servicio que hasta entonces era precario.

Covid: Pese a que podía jubilarse decidió seguir en la UCI durante la crisis sanitaria Además de organizar los equipos, asumió la comunicación con los familiares de los ingresados.

Calidad humana: El personal de la UCI se despide de su jefa más querida y respetada Tras 26 años de trabajo, los trabajadores señalan a Merino como una figura fundamental en el Hospital.

El legado de Paz

La comparación de Merino con la gotita de agua perseverante que logra quebrar la piedra es de Gaspar Tuero. Este médico intensivista tiene muy claro cuál ha sido el papel de la homenajeada: «La UCI que tenemos es gracias a ella. Es fruto de su enorme capacidad de trabajo, a los informes que ha hecho, a sus llamadas, a su insistencia, a su lucha contra la dejadez y la desidia. Fue ella quien logró que nos trajeran mejores equipos, que tengamos un farmacéutico en el servicio, que se incorporen residentes a la UCI. Ella lo consiguió», resume Tuero.

Cuando Paz Merino asumió la responsabilidad de dirigir el servicio de cuidados intensivos del Hospital Can Misses se encontró con mucho por hacer: «Yo venía del Hospital de Alicante, que contaba con 35 camas en la UCI. Aquí solo había cinco camas y el material y los recursos eran muy precarios. Había muy pocos intensivistas, no teníamos casi nada, pero me sorprendió la calidad laboral de las enfermeras y las auxiliares, y gracias a ellas empezamos a hacer camino».

Y a partir de aquí, tocó luchar y crecer. Encontrar médicos, ampliar el servicio hasta las nueve camas, después a doce, lograr una nueva UCI en el año 2000, aumentar la plantilla, lograr tres certificados de calidad y llegar a la situación actual: una UCI en el nuevo hospital, con quince camas y una equipación óptima. «Ha sido un trabajo de todos. Es un mérito de todo el equipo», valora Merino.

Y llegó el covid

La todavía jefa de la UCI cumplirá pronto 69 años. Tiene edad para jubilarse y ése era su objetivo cuando empezó 2020, pero la llegada del covid lo cambió todo. Lo que debía ser una apacible despedida, se convirtió en el año más duro de su carrera: «No podía abandonar el barco. No podía dejar a mi equipo», y decidió apretar los dientes y estar en primera fila: «Gestionar la pandemia ha sido el mayor reto de mi carrera. A nivel personal, nos ha afectado mucho».

Andrea Cledera recuerda el papel de su jefa en esos momentos: «Era la primera en llegar. Se supone que entraba a las 8 de la mañana, pero a las 6.45 ya la tenías allí, al pie del cañón». «Se rompió la mano pero siguió viniendo cada día, escribía como podía, pero ahí estaba», recuerda el intensivista Gaspar Tuero.

Mar Montoya, enfermera de la UCI, tiene grabado cómo Merino hablaba con los familiares de los enfermos de covid: «No estaban permitidas las visitas y era ella la voz a la que se tenían que agarrar, ejercía también de psicóloga». «Nos llamaba turno por turno, todas las tardes, para preguntar cómo estábamos», remata la también enfermera del servicio de cuidados intesivos Silvia Pérez.

Todos recuerdan un momento que les dejó huella, cuando Merina dio las gracias, uno a uno, a los 80 trabajadores del servicio. «Ha sido un pilar fundamental y gracias a su capacidad de organización nunca nos ha faltado de nada», resume Cledera.

Una nueva vida

Después de 26 años al servicio de la sanidad pública de Ibiza, Paz Merino cierra una etapa vital. El horizonte de la jubilación se acerca y ella tiene claras sus nuevas prioridades: «Quiero volver a Madrid, donde viven mis tres hijos y dos nietos. Quiero tener tiempo para mí, viajar, ir a museos, que mi preocupación sea decidir si voy al Prado o al Thyssen, hacer cosas de abuelas como ir a recoger a los nietos al colegio».

Quiere seguir aprendiendo, apuntarse a cursos, estudiar historia del arte, colaborar con sociedades científicas, impartir clases… pero con calma: «Quiero seguir aprendiendo».

Y antes de abandonar la isla, Merino deberá hacer acopio de recuerdos y vivencias. El más reciente, el homenaje que Dones Progressistes y sus compañeros del Hospital Can Misses le brindaron ayer en el Club Diario de Ibiza. Un acto que finalizó con la entrega de una figura conmemorativa, un ramo de flores, un collar y unos pendientes de joyería ibicenca, y con la proyección de un vídeo que elaboraron los trabajadores de la UCI en homenaje a quien durante un cuarto de siglo ha sido su capitana. Fue un momento en el que a Merino se le saltaron las lagrimas.

«He tenido la suerte de estar rodeada de una gente extraordinaria. Me he sentido muy querida siempre», resumió al finalizar el acto.