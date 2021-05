Sigue la pandemia del coronavirus en Ibiza y Formentera.

El laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses ha detectado un único caso de coronavirus en Ibiza en las últimas 24 horas, según ha informado este mediodía la conselleria balear de Salud. Se trata de la cifra más baja de nuevos contagios registrada en la última semana, según el histórico de la pandemia. Esto sumado a que en la última jornada no se dieron altas, supone que el número de casos activos en las Pitiusas haya aumentado también en uno, situándose en 85.

El Hospital Can Misses vuelve a estar libre de coronavirus, ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera, después de que hayan dado negativo en las pruebas los dos últimos pacientes que se encontraban contagiados. El número de afectados por covid hospitalizados se mantiene exactamente igual que en los últimos tres días: en ocho. Siete de ellos se encuentran en planta, donde ya no queda ninguno en aislamiento, mientras que el último está aún en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A éstos hay que sumar los 77 positivos en covid que se encuentran en sus casas, en estado leve o asintomático, con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria: 72 en Ibiza y seis en Formentera.

El brote que ha desencadenado la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 se originó en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Desde allí, el Covid-19 se ha extendido por todo el mundo.