El aluvión de ‘cuarentañeros’ con ganas de vacunarse bloquea Bitcita

La plataforma Bitcita para pedir cita para vacunarse del coronavirus se colapsó durante varias horas ayer por la tarde. Este problema sucedió después de que el Govern balear comunicara a mediodía que ampliaba el proceso de vacunación a los nacidos entre 1972 y 1976. Es decir, a los que tienen entre 45 y 49 años cumplidos este año.

A las tres y media de la tarde, poco después de la hora a la que los integrantes de esta franja de edad podían solicitar su cita, era imposible conseguir una. El servicio de citas online daba esperas de entre media hora y una hora a los que intentaban apuntarse para inmunizarse en alguno de los centros de vacunación masiva habilitados.

En las Pitiusas, varias personas trataron de conseguir una cita desde las tres y media de la tarde y no lo consiguieron hasta que faltaban unos minutos para las siete. La página les informaba de que se encontraban en la cola y les pedía «paciencia». En algunos momentos les decía que el tiempo estimado de espera era de dos minutos, pero al cabo de un rato les informaba de que eran quince para pasar luego a 36 minutos.

La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, anunció por sorpresa, durante una comparecencia en un centro de salud de Mallorca, que la conselleria abriría unas horas más tarde 40.000 citas para residentes en Balears de entre 45 y 49 años. Éstos recibirán dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna. Aunque en un primer momento la consellera afirmó que estas citas serían para el mes de junio, ayer Bitcita ofrecía ya a este colectivo horas para hoy mismo.

Por otra parte, los datos de incidencia del covid de la conselleria balear de Salud revelaron ayer que Ibiza y Formentera son las islas de Balears con una mayor incidencia a siete días. Ambas están, además, por encima de la media de Balears. Esta situación no se da, de momento, en el caso de la tasa a catorce días.Si bien Formentera, con sus 41,3 casos por cien mil habitantes, es la que tiene el indicador más elevado, Ibiza, que contabiliza 29,75 casos, es la que tiene el mejor indicador de la Comunitat a dos semanas. Sant Josep se mantiene como el municipio con los indicadores más elevados y Sant Joan es el que registra menos afectación del covid. De hecho, sigue a cero casos.

Un 26,9% menos de casos que hace un mes

Los casos activos de coronavirus en las Pitiusas se han reducido un 11,6% en las últimas dos semanas y un 26,95% en un mes, según muestra el histórico de datos de la conselleria balear de Salud. En estos momentos hay 84, uno más que ayer, pero once menos que el 13 de mayo y 31 menos que el 9 de abril. Ayer se alcanzó esta cifra tras una jornada en la que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses detectó dos nuevos contagios, todos ellos en Ibiza, al mismo tiempo que los médicos del Hospital Can Misses dieron el alta a uno de los pacientes que se encontraba en su casa, según explicó el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

El número de pacientes covid hospitalizados se mantuvo igual que en los últimos dos días: un total de ocho. Siete de ellos se encuentran en planta en el Hospital Can Misses, mientras que uno permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A éstos hay que sumar los 76 afectados que permanecen en sus propios domicilios con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria, ya que se encuentran en estado leve o asintomático: 71 en Ibiza y cinco en Formentera.

El Área de Salud pitiusa vuelve a tener un sanitario contagiado de coronavirus, después de varios días a cero, y además de éste hay otro en vigilancia, matiza el Área de Salud pitiusa.