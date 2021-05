El alcalde pierde el pulso con PxE y se quiebra el pacto de Sant Antoni

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, perdió ayer en el pleno el pulso con su socio de gobierno y primer teniente de alcalde, Joan Torres, de Proposta per Ibiza (PxE), sobre la reestructuración del departamento de Urbanismo para prescindir de la jefa de Urbanismo. Torres pidió que se retirara este punto del orden del día y el alcalde, pese a saber que se iba directo al precipicio, siguió adelante y provocó que Torres, con el apoyo de los dos grupos de la oposición (PSOE-Reinicia y Unidas Podemos), tumbara su propuesta y, con ello, dinamitara la unidad del tripartito.

El gobierno de centroderecha que preside Marcos Serra ha superado diversas crisis internas, todas ellas relacionadas con el Urbanismo, pero la de ayer, que evidencia la debilidad del alcalde, marca un antes y un después y deja muy tocado el pacto. Hasta ahora no se había quebrado la unidad de voto (en el caso del tráfico de ferris se había acordado que cada grupo sería libre de decidir su posición). En caliente, tras el pleno, el alcalde aseguró que espera superar este conflicto, «el mayor hasta el momento», según Serra, «con diálogo».

Durante el pleno, el alcalde justificó la necesidad de cambiar con «urgencia» la estructura de Urbanismo (dividirla en una parte técnica y otra jurídica independiente y sin la jefa de Urbanismo para zanjar, con ello, las discrepancias técnicas con el secretario de la Corporación y agilizar la tramitación de expedientes) porque «cuando algo no funciona, hay que actuar de forma distinta». Advirtió de que la situación de este departamento es «crítica». «Pongan las piedras que quieran en el camino, yo seguiré trabajando por Sant Antoni. No todos los que están en este plenario pueden decir lo mismo», dijo, incluyendo a su socio en el paquete, aunque sin mentarlo.

Torres se cansa de las críticas del alcalde al tripartito anterior: «No acepto que se lo pinte como el apocalipsis»

También destacó el alcalde que todos los sindicatos aprobaron el nuevo organigrama de Urbanismo y que la funcionaria que ocupa el puesto de jefa del servicio también aceptaba su traslado a otro departamento. «No es ninguna purga. Se le mantiene despacho, el salario y se le da otra función», dijo Serra, en respuesta a las acusaciones de PSOE-Reinicia, a lo que agregó: «Lo que ayer se vivió en los juzgados sí fue una purga». Se refería al juicio contra la exconcejala de Gobernación por la denuncia de acoso laboral del jefe de la Policía Local.

La concejala de PSOE-Reinicia Cristina Ribas justificó el voto en contra de su grupo en que el problema de Urbanismo parte de un planeamiento obsoleto y «un descontrol que ha ido creciendo como una bola de nieve» y, sobre todo, de la falta de personal, tal como ya advirtió en un informe la jefa de Urbanismo. También criticó que la jurista elegida sea una funcionaria interina que entró en el Consistorio en octubre en lugar de la jefa de Urbanismo, que ocupa dicho cargo desde 2012. «Es injusto que se le dé la culpa del mal funcionamiento».

El anterior «diabólico» gobierno

En cambio, el segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, aseguró que la jefa de Urbanismo «sí que tiene una responsabilidad». «Aquí hay grandes funcionarios, pero cuando no se va bien hay que dar un paso atrás», dijo Martín, que apoyó infructuosamente la propuesta del alcalde.

Serra recordó que, antes del gobierno del tripartito de centroizquierda, el Colegio de Arquitectos aseguraba que, en cuanto a agilidad, el Urbanismo de Sant Antoni iba «bien». Su socio, el primer teniente de alcalde, Joan Torres, le respondió que se sentía «incómodo» con que «se pinte» el anterior gobierno, del que formó parte, como «el apocalipsis». «No acepto que se diga que todo era perfecto hasta que en 2015 entró un gobierno diabólico».

Sin entrar en el fondo de la propuesta, el primer teniente de alcalde advirtió de que si no se dejaba sobre la mesa para tener «mas tiempo para estudiarla» iba a votar en contra. El alcalde hizo caso omiso a la advertencia, siguió adelante, perdió la votación y la unidad del tripartito de centroderecha saltó por los aires.

Serra descarta destituir a su socio y espera que «se pueda reconducir la situación con diálogo»

Durante una de sus intervenciones en el pleno, Marcos Serra, aseguró sentirse «defraudado» con el primer teniente de alcalde, Joan Torres, aunque no le nombró, por tumbar su propuesta con el apoyo de la izquierda. También dijo que se sentía «engañado» porque cuando asumió hace un mes el área de Urbanismo puso «dos condiciones» que, según él, sus socios (PxE y Cs) aceptaron: el nombramiento de un asesor y libertad para hacer los cambios que considerara en el departamento. Además, Serra dijo que sabía a lo que se exponía cuando fue forzado («me llevaron», dijo) a dirigir Urbanismo. Atribuyó a «una maniobra política» para «desgastar su imagen» la negativa de PxE y los dos grupos de izquierda a aprobar su propuesta de reorganización del departamento.

Tras el pleno, Serra descartó destituir a Torres del equipo de gobierno. «De momento no lo contemplamos», dijo, al tiempo que expresó su voluntad de «reconducir la situación con diálogo». «Por mi parte no quedará que no se hable y se busque una solución», indicó. También criticó que en las últimas dos semanas no haya sido posible el diálogo y que Torres sólo le pedía dejarlo sobre la mesa, pero sin especificar «dónde está el problema».