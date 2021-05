El Ayuntamiento de Sant Josep de la Talaia, a través de la concejalía de Bienestar Animal, inicia mañana una campaña para promocionar la adopción responsable y concienciar sobre el abandono de animales.

La campaña 'Adopta amb seny' consiste en tres reportajes audiovisuales, de diferente duración, que se emitirán como spots incentivando el mensaje que se quiere transmitir a partir de su estreno, en el Centro de Cultura de Can Jeroni, a las 20 horas, justo antes de la proyección programada. A partir de este estreno, en cada sesión de cine se pasará alternativamente uno de los spots, que también se emitirán en otros canales y en las redes del Ayuntamiento.

Para esta acción se ha contado con testimonios de personas que se han hecho cargo de un animal acogido en algún servicio municipal de gestión de mascotas y comparten con la ciudadanía su experiencia. "Con estos casos en primera persona buscamos que la gente se haga las preguntas adecuadas antes de tomar la decisión de incorporar un nuevo miembro a la familia", ha explicado la concejala de Bienestar Animal, Guadalupe Naudin.

Se trata de analizar "qué condiciones se pueden ofrecer a nuestra posible mascota, qué tiempo le podremos dedicar, quien se ocupará de sus necesidades, de qué espacio disponemos. Dejarse asesorar por los profesionales del centro donde queremos adoptar también puede resultar muy útil, porque conocen el carácter de los animales que tienen acogidos y también nos ayudarán a buscar el que mejor se adapte a lo que podemos ofrecer", explica Naudin.

En la campaña se quiere recordar que llevar un animal en casa "no es ningún capricho, debe ser fruto de una decisión meditada de toda la familia para que implica un compromiso y sacrificios", según Naudin. Y "mucho mejor si se adopta que no si se compra, hay muchos animales en las perreras esperando encontrar un nuevo hogar de acogida y el objetivo que buscamos es vaciar todas", ha asegurado la concejala, que añade que en Sant Josep ya se ha conseguido este objetivo ya día de hoy no queda ningún ca para adoptar el servicio de acogida de animales.

Desde que Natura Parc se hizo cargo de este servicio en julio de 2019, se ha gestionado 197 adopciones. Sólo uno de los animales acogidos ha llegado a estar más de dos meses en las instalaciones, en este caso por la complicación añadida de tratarse de un perro de raza considerada potencialmente peligrosa (PPP).