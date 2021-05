Salud estudia ampliar el horario de los test de antígenos a residentes

La conselleria balear de Salud está estudiando ampliar el horario en el que las UVAC exprés de los hospitales Can Misses realizan las pruebas de antígenos a los residentes no vacunados tras las protestas de los afectados desde que entró en vigor la nueva normativa. Éstos ya denunciaron el primer día de entrada en vigor de la nueva normativa que si, por ejemplo, llegaban a la isla por la noche, debían permanecer aislados hasta las 12.30 del día siguiente, la hora a la que, en el caso de Ibiza, comienza a funcionar el dispositivo ubicado en las viejas Urgencias del antiguo edificio de Can Misses.