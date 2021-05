Las reservas para viajara Ibiza este verano crecen un 17% en sólo una semana

Los anuncios realizados la pasada semana por el Gobierno (los vacunados de cualquier país podrán entrar en España desde el 7 de junio, así como el libre acceso a turistas procedentes de Reino Unido, entre otros países), sumados al impulso de la Feria Internacional Turística de Madrid (Fitur) han animado las reservas para alojarse en Ibiza, según indica José María Ramón, CEO de Neobookings, un motor de reservas para alojamientos que maneja más del 60% de las camas de la isla. «Estamos experimentando una evolución alcista de las reservas, con un crecimiento del 17,21% sobre la semana previa», señala. El lunes pasado, quizás por ese comunicado emitido por el presidente español, Pedro Sánchez, referente a que desde el 7 de junio se abren las fronteras de par en par a los vacunados de cualquier país, «hubo un aumento del 37% de las reservas respecto al domingo». Pero ya el mismo domingo «hubo otro aumento del 28% respecto a la jornada anterior».

«Se crece a buen ritmo», insiste, pero con la espina clavada del turismo británico: «Seguimos a la espera de ver si estaremos en verde para Reino Unido el próximo 7 junio. Los británicos están reservando poco, y lo poco que reservan es para los meses de julio y agosto». ¿Qué pasará el lunes 7 de junio, qué dirá Boris Johnson? «En principio parece que no estará España incluida en el semáforo verde, pero no nos fiamos porque también dijeron que no estaría Canarias y al final han hecho una excepción», señala Ramón. El turoperador TUI ha anulado todos sus paquetes hasta el 27 de junio para países ámbar y rojo como México, República Dominicana, Costa Rica, Turquía, Egipto, Cabo Verde, Marruecos, Túnez y Bulgaria (buena parte de nuestros directos competidores), pero no ha incluido en ese saco a España (ámbar), lo cual podría ser una buena señal.

Aunque Reino Unido nos concediera ese color (aunque sólo fuera a Balears), el CEO de Neobookings advierte de que no se notaría mucho en las reservas de junio: «Al estar tan adelantada la temporada, sólo conseguiríamos que las tres semanas que quedan del mes de junio viniera algo más de gente, pero el mayor volumen se concentrará a partir de julio».

De momento, los meses de julio y agosto (ver gráfico) acaparan el 51% del total de las reservas hechas esta temporada: 26% en agosto y 25% en julio. Mayo sólo el 8%, mientras que junio tiene el 18%, como septiembre. Octubre, de momento, sólo el 4%. «La gente está reservando con poca antelación, de ahí que, pese a todo, septiembre tenga buenos números», apunta Ramón. Por esa misma razón «julio está cogiendo fuerza». Los que más están reservando para estos últimos días que quedan de mayo y para junio son holandeses y franceses.

Dado el particular panorama de esta temporada, este motor de reservas está desarrollando «estrategias a corto plazo, pues no se sabe qué pasará en julio y agosto». De ahí que se centre en lo más inmediato, junio: «Apostamos por campañas de marketing para nuestros clientes en los mercados que ya están reservando, como Holanda, Francia, España e Italia. Y están respondiendo bien. Son campañas para captar en estos momentos. Nos dirigimos a los mercados que están claros». No tanto al británico, sobre el que sólo hay dudas.

Respecto a Italia, Ramón ha detectado «un repunte importante los últimos días» y ya representa el 15,4% de las reservas. En la distribución por nacionalidades, Países Bajos tiene el 9,4%; Francia, el 7,9%, Alemania, el 6% («han subido mucho en los dos últimos días, y para viajar ahora), Bélgica, el 3%, y «el número uno indiscutible» esta temporada es el mercado español: 32,9%. Los ingleses representan alrrededor de un 9%, cuando hasta antes de la pandemia era nuestro principal emisor.

Ya hay reservas para 2022

Hay otro dato que destaca Ramón: «Es interesante, de cara al futuro, lo que están haciendo operadores importantes para la isla como Jet2 y On the beach, que ya están mandado sus reservas para 2022». En el caso de este último turoperador, el tercero en importancia para Ibiza, no vende plazas para junio, julio ni agosto. El pasado 12 de mayo remitió a los hoteleros pitiusos una nota en la que advertía de que, debido al sistema empleado por el Gobierno británico para controlar los viajes, que exige PCR hasta en los casos de vuelos a países en verde, suspendía sus viajes hasta que «se aclararan» los procedimientos y se centraba en el otoño, el invierno y en el año 2022: «Queremos estar seguros de poder vender vacaciones con confianza y con la certeza de poder viajar». Este TTOO ya advertía hace dos semanas a los hoteleros de que la demanda era «pequeña» y las reservas iban «muy lentas».