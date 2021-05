Sant Josep apuesta por mantener el centro de visitantes de ses Salines donde está ahora

El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, prefiere que el centro de interpretación de ses Salines continúe donde se encuentra actualmente, en la instalación anexa a la iglesia de Sant Francesc que fue acondicionada hace seis años. Además, desea que se llegue a un acuerdo «lo más rápidamente posible» para que la instalación sea abierta al público este verano y apuesta por la fórmula del alquiler del inmueble al Obispado, en lugar del convenio a cuatro partes.

«Me inclino -explicó ayer Guerrero en conversación telefónica- más por mantener el actual emplazamiento, ya sea llegando a un acuerdo de alquiler con la Iglesia o renovando el convenio. Nosotros estaríamos dispuestos a participar. Lo que hay que hacer es abrirlo cuanto antes».

El alcalde espera que haya «una solución en breve», porque si no se alargaría demasiado: «Y eso es algo que no nos lo podemos permitir. Tenemos una instalación ya montada y en la que se hizo una gran inversión para su reforma. Cerrarla ahora, buscar otro sitio, tener que adecuarlo y trasladar todo el material, supondría una operación que nos llevaría entre dos o tres años como mínimo. Ni podemos ni debemos permitirlo».

Primero, subraya, «hay que buscar una solución a corto plazo». Y en el caso de que se decidiera «que esté en otro sitio dentro del parque natural, que se busque, pero mientras, que siga en Sant Francesc». A su juicio, «debe hacerse una apertura lo más inmediata posible. Hay que gestionar esto lo más rápidamente posible».

La propuesta de trasladar el centro a sa Caleta, como al parecer han sugerido desde el Govern, no la ve clara «si lo que se quiere es una solución inminente. Todo lo que sea un traslado del actual centro de interpretación supondrá tiempo» y, recuerda, es un lugar «muy visitado, sobre todo en la época estival», que está a la vuelta de la esquina.

El Obispado envió un borrador del convenio al Ayuntamiento, que a su vez lo trasladó a la dirección general balear de Espacios Naturales: «Incluía -detalla Guerrero- dos ofertas. Una era el convenio; la otra, la posibilidad de alquilar el espacio y que las administraciones (Govern, Consell y Consistorio si hacía falta), lo explotaran, que creo que es como debe hacerse. No debería quedar en manos de un particular [la Iglesia] la gestión de un espacio de ese tipo. Deberíamos alquilarlo».

Respecto al coste del alquiler, no quiere desvelar el importe propuesto por el Obispado: «Pero no es caro, es perfectamente asumible. Es más caro desmontar lo que hay y trasladarlo a otro sitio, que pagar ese alquiler mientras se busca otro espacio, gratuito o no, ya veríamos». El alcalde afirma que el Consistorio es «el más enfadado» por esta situación que mantiene cerrado el centro: «Es una instalación que está en nuestro municipio. Debemos ser el único parque natural de Balears que se queda sin centro de interpretación».

«Nos entendemos con el Consell»

Guerrero indica que «desde junio del año pasado, y luego en octubre y en febrero», el Ayuntamiento mantuvo conversaciones con el Govern para buscar una solución, «ya fuera para mantener este o para buscar otro sitio».

Y niega, como se sugirió desde el Ejecutivo balear, que no haya entendimiento con la institución insular : «¿Que no nos entendemos con el Consell? Para nada. Cuando tuve constancia, ya como alcalde, de que ocurría esto (era un área que yo no llevaba antes), fue el día de Sant Francesc [de Paula, cuya festividad es el 2 de abril], donde el párroco me lo comunicó». En ese momento se encontraban también allí Vicent Marí, presidente del Consell, y Vicent Roig, conseller de Gestión Ambiental: «Les comenté que, según el cura, faltaban firmas en el borrador del convenio con el Govern. Roig y Marí se quedaron tan extrañados como yo. Vicent Marí incluso dijo que creía que ya lo habían firmado. No tenemos ninguna desavenencia con el Consell al respecto, todo lo contrario».

Iniciado en 2005 y abierto sólo cinco años

Las obras del centro de interpretación debían acabar en 2006, pero se inauguró en 2015

El proyecto de creación de un centro de interpretación de ses Salines junto a la iglesia de Sant Francesc, en su casa rectoral, arrancó al inicio de la primera legislatura del Pacte de Progrés, sobre el año 2000. El edificio, en muy mal estado, necesitaba muchas reformas. El proyecto se sacó a concurso en octubre de 2005 por medio millón de euros y con la previsión (que nunca se cumplen) de que la obra de reforma concluyera a mediados de 2006. Como de costumbre, los plazos se eternizaron, hasta que en mayo de 2007, a solo un mes de las elecciones autonómicas y locales, el entonces conseller de Turismo del Govern, el popular Joan Flaquer, anunció frente a la iglesia de Sant Francesc que estaría acabado en solo seis meses. Pues no fue así. En marzo de 2014, este diario publicó que seguía cerrado a cal y canto pese a que la reforma ya estaba totalmente concluida. Uno de los problemas era que no había partida para contratar a sus empleados. Un año más tarde, en mayo de 2015, se anunció que, esta vez sí, el centro abriría sus puertas en junio. El Consell, a través de la Fundación de Promoción Turística, llegó a un acuerdo con Sant Josep (aportaba 4.000 euros; el Consell, 8.000), el Obispado (cedía gratuitamente el inmueble) y el Ibanat (12.000 euros) para la gestión de esa instalación. Desde entonces sólo ha estado cinco años abierto. Lleva cerrado desde octubre.