Los residentes recién llegados deben aislarse hasta el test de antígenos

«Siempre, cuando esperas los resultados de una prueba hay que hacer cuarentena, limitar los contactos sociales», indicó Font en un primer momento quien, sin embargo, minutos después matizó que lo que deben hacer no es una cuarentena sino evitar estar con otras personas para, en el caso de que se hayan contagiado, no transmitirles el virus.

La directora destacó que los pitiusos que hayan recibido, al menos, la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus se librarán de tener que desplazarse hasta los puntos covid exprés para someterse al test. Para esto deberán presentar el documento que les entregaron cuando les administraron el suero en el que se indica el nombre, la fecha de la inoculación, la vacuna y el número de lote.

253 Pruebas a residentes en el primer día El lunes, primer día en el que Salud ya no hacía pruebas de antígenos a los residentes en puertos y el aeropuerto, las UVAC Exprés de las Pitiusas realizaron 253 test de antígenos: once en el Hospital de Formentera y 242 en Can Misses (150 por la mañana y 90 por la tarde).

Algunos usuarios ya han mostrado su disconformidad con el nuevo sistema. No sólo porque exige a los residentes algo que no pide a los turistas sino, además, porque el horario de los puntos en los que se hacen estas pruebas no está adaptado a la llegada de los vuelos. Esto supone que quien aterriza o atraca a última hora del día o de madrugada no puede acudir a su puesto de trabajo durante la mañana siguiente, ya que, en el caso de Ibiza, los primeros test no se realizan hasta las 12.30. «Tienen un margen de 48 horas para hacérselas», apuntó el portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, cuando se le preguntó si la conselleria tiene pensado ampliar los horarios de las pruebas de antígenos o adaptarlos a los horarios de los vuelos. En las antiguas Urgencias del viejo Can Misses ayer a mediodía había más de una docena de personas esperando para que les realizaran el test. Muchos de ellos desconocían que hasta obtener un resultado negativo en covid debían evitar el contacto con otras personas. De hecho, ni en el puerto ni en el aeropuerto se les había informado de este punto concreto, afirmaron.

Informadores covid Mal uso de la mascarilla, el principal incumplimiento Font explicó ayer que el principal incumplimiento de las medidas de protección detectadas por los informadores covid sigue siendo no llevar mascarilla o no llevarla bien.

«Así como nos acercamos al verano aumentará la circulación de viajeros y bloquear un aeropuerto pequeño es un problema. Y también un riesgo», justificó el portavoz del comité, justo antes de que la directora de Salud Pública no supiera responder de forma clara a la pregunta de quién se encargará de vigilar que los residentes cumplan con la obligación de someterse a estos test. «Gsaib», afirmó finalmente (la empresa pública que se encarga de los controles).

De momento, la medida afecta a todas las islas a excepción de Mallorca, donde la retirada de estas pruebas que se realizaban en los puntos de llegada se hará de forma paulatina hasta el 1 de junio, cuando ya se dejarán de hacer por completo.

Los datos de la pandemia en un clic

Salud presenta la web ‘Visor Covid-19’ que recoge toda la información del covid desde febrero de 2020

La conselleria balear de Salud presentó ayer ‘Visor Covid-19’, una herramienta que ya está en marcha y permite, a cualquier ciudadano, acceder a absolutamente todos los datos registrados en las islas sobre la pandemia del coronavirus. «Hasta ahora se usaba a nivel interno, pero la ponemos a disposición de los ciudadanos», indicó la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font.

La página se encuentra enlazada en la web coronavirus.caib.es y tiene información actualizada de contagios, vacunas, fallecimientos, incidencias, tasa de positividad... desde el 9 de febrero del año pasado. El espacio permite segregar la información por islas y municipios, así como por sexo y edad. De la misma manera, es posible modificar también la curva de tiempo para observar la situación en un periodo concreto, explicaron Font y el portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz. «Es una herramienta muy útil», indicaron los responsables de la conselleria, que confían en que este sistema permitirá a la población entender mejor las restricciones diferentes que se adoptan en zonas diferentes.