La Conselleria de Salud anulará las citas para vacunarse de los menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca (trabajadores esenciales) y volverá a citarles a partir del 2 de junio para administrarles la segunda y que elijan si reciben otra de la misma farmacéutica o bien de Pfizer.

La directora general de Salud Pública y Participación, Maria Antònia Font, ha dicho en una rueda de prensa que Salud está preparando el sistema para darles la segunda cita a estas personas y ha adelantado que "probablemente, no será por medio de la plataforma BitCita" sino por otro sistema que se comunicará en los próximos días.

Ha detallado que será a partir del 2 de junio y que primero accederán las personas a las que hace más tiempo que se administró la primera dosis, pero se llegará a citar "a todos los que están pendientes".

Sobre los avances en el proceso de vacunación, los responsables sanitarios han recordado que, en la actualidad, en Baleares se está vacunando a la población de 50 a 59 años, un grupo numeroso que es ahora el que más hospitalizaciones por covid-19 registra en las islas.

Font ha indicado que los cálculos indican que se está tardando "más o menos un mes" para vacunar a cada franja de edad de 10 años, de manera que, "lo más probable", es que la vacunación de 40 a 49 se alcance en junio, al mes siguiente iniciar a los de hasta 30 años y "acabado el verano a los más jóvenes menores de 20 años".

Font ha explicado que los menores de 60 años que elijan recibir una segunda dosis de AstraZeneca, deberán firmar un consentimiento informado en un formulario que aparecerá "en la propia herramienta informática para concertar la segunda cita" que está en preparación, y acudirán todas a vacunarse a un mismo punto. Los que opten por la de Pfizer serán citados en otro punto distinto.

Todos recibirán un SMS avisando de que se concertará la segunda cita. "Los que ya tenían cita se descitarán, porque no sabemos si quieren una vacuna u otra", ha precisado. "Todas se descitarán por SMS y después daremos las indicaciones de como acceder a la segunda dosis", ha explicado.

Font ha advertido sobre quienes opten por no ponerse ninguna segunda dosis que "es un peligro" y ha insistido en que, antes de no recibir ninguna, "es mejor una segunda de AstraZeneca, o bien de Pfizer para quienes tengan algún problema".

El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, ha añadido que "cualquiera de las dos vacunas será una vacuna útil".

"La cuestión es decidirse por una de las dos. No hay motivo para optar por no vacunarse porque tendrían menos defensas que si se ponen por ejemplo Pfizer. No creo que esa tercera opción sea realista. Hay que ser objetivo y optar por una de las dos", ha concluido.