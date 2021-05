La secretaria de Estado de Empresa del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, instó ayer a los británicos a no viajar a España, salvo en caso de emergencia, después de que el Estado español haya eliminado las restricciones de entrada para los visitantes de este país.

En declaraciones a Sky News, Trevelyan recordó que el primer ministro, Boris Johnson, «ha sido claro» en que no se pueden hacer viajes de ocio o vacaciones a destinos incluidos en la lista ámbar del Gobierno británico, entre ellos España, Francia o Italia.

Mientras que los países en verde o con bajo riesgo de covid están exentos de cuarentena, los viajeros a lugares en ámbar deben aislarse diez días y hacerse un mínimo de dos pruebas diagnósticas a su regreso al Reino Unido, mientras que los destinos en rojo requieren hacer cuarentena en un hotel.

«La realidad es que, en estos momentos, los países en ámbar no cumplen los criterios establecidos por nuestros científicos para pasar a ser verdes», afirmó la política, que mostró su confianza en que esto pueda cambiar «a su debido tiempo. La recomendación sigue siendo: no vayan a no ser que sea imprescindible, y recuerden que, si van, deberán hacer una cuarentena de diez días y eso será supervisado», declaró.

Por su parte, el secretario de Estado de Turismo del Gobierno español, Fernando Valdés, dijo en declaraciones también a Sky News que confía en que, gracias al avance de la vacunación y la baja incidencia del virus en parte de su territorio, España pueda ser añadida a la lista verde en la próxima revisión de Londres, a principios de junio.

Valdés subrayó que destinos turísticos «muy queridos» por los veraneantes británicos, como «Balears, la Costa Blanca o Málaga», tienen niveles de contagio similares a los del Reino Unido.

El Gobierno español permite desde ayer la entrada sin restricciones sanitarias de viajeros de países considerados seguros de fuera de la Unión Europea, entre ellos el Reino Unido, y a partir del 7 de junio podrá entrar cualquier persona que haya sido vacunada y su familia.

Por otra parte, la principal asociación de turoperadores y agencias de viajes del Reino Unido, ABTA, alertó de que los británicos que viajen a España, excepto las islas Canarias (incluidas en el semáforo verde), en contra de la recomendación del Gobierno, no podrán contratar un seguro de viaje.

Sin turistas hasta ser verdes

Su portavoz, Sean Tipton, explicó que las compañías que ofrecen paquetes de vacaciones, como TUI o Jet2.com, «no enviarán turistas» a la España peninsular hasta que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres cambie sus recomendaciones.

El Ministerio de Exteriores, cuya posición se toma de referencia para las pólizas de seguros, desaconseja en la actualidad todos los viajes a España que no sean por motivos «esenciales», con excepción de las islas Canarias. Tipton recordó que es la posición del Foreign Office, que no siempre se ajusta al sistema de semáforo del Ministerio de Transporte, la que determina los seguros.

Si las vacaciones organizadas están actualmente en suspenso, «los viajeros que vayan a España de forma independiente lo harán sin seguro, excepto si viajan a las islas Canarias», advirtió.

Tipton indicó que los británicos que tuvieran contratadas vacaciones con turoperadores para estas fechas podrán posponerlas u obtener un reembolso e invitó a estar atentos a la próxima revisión de la situación de los viajes internacionales que hará el Gobierno británico -tanto desde el punto de vista de Transporte como de Exteriores-, a principios de junio.

Corredores seguros

El portavoz confió en que España será incluida en la lista verde «tan pronto como cumpla los criterios» epidemiológicos y pidió al Gobierno de Johnson considerar establecer corredores seguros con partes del país con menor incidencia del virus, como Balears y Canarias (lo que eliminaría la cuarentena).

El turoperador TUI confirmó ayer que, a partir de este jueves, operará solo «un pequeño número de vuelos» a Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria.

«Como las recomendaciones del FCDO no han cambiado para Balears ni para la España peninsular, todas las vacaciones allí están suspendidas hasta al menos el 6 de junio», dijo una portavoz.

Por su parte, su rival Jet2.com y Jet2holidays no tienen previsto ningún viaje a territorio español hasta al menos el 24 de junio, si bien revisará su oferta cuando el Gobierno actualice su lista de destinos permitidos a principios del próximo mes.

Paralelamente, algunas aerolíneas han aumentado el número de vuelos a destinos ámbar, como España, Italia, Francia o Grecia, si bien, según la firma de análisis de datos Cirium, los aviones no van llenos.