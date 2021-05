El instituto Balàfia pone cara al coronavirus

‘Darrere les xifres’, así se titula el documental de algo más de 18 minutos que acaba de estrenar el instituto Balàfia. Alumnos, familiares de los estudiantes y sanitarios explican en él sus experiencias más personales con el coronavirus. Los miedos, los momentos duros, la angustia...

Se le rompe la voz. Y lo que no es la voz. A Paula Tur, alumna de cuarto B del instituto Balàfia, se le rompe todo al recordar el día que a su padre, enfermo de coronavirus, le tuvo que recoger la ambulancia para llevárselo al hospital. «No sabía cuándo volvería», indica Paula, que recuerda los nervios de los días en los que no podía hablar con él ni saber cómo estaba. Y es justo en ese momento en el que a Paula se le rompe un poco la voz. Y la cámara lo capta.

Paula es una de las doce personas del entorno del instituto Balàfia que participan en el documental ‘Darrere les xifres’, un proyecto impulsado desde la comisión de salud del centro en la tercera pandemia del coronavirus. «La idea era hacer algo de cinco o seis minutos, pero al final teníamos seis horas de grabaciones y los testimonios eran tan importantes que era difícil cortar», explica Marta Roldán, coordinadora de salud del centro sobre el vídeo, que al final se ha quedado en 18 minutos. El objetivo del vídeo, coordinado por Néstor del Campo, profesor del departamento de Plástica, era concienciar sobre los riesgos de contagiarse del covid y la importancia de mantener las medidas de protección a través de testimonios de kilómetro cero enlazados por las manos (acabadas de limpiar con gel hidroalcohólico) de Clara Pedro, que interpreta al piano el ‘About strange lands and people’, de Schumann.

Doce son las personas que se ponen delante de la cámara. La primera de ellas, Elena Tur, alumna de primero C. Habla con calma. Todos los nervios y todo el dolor se concentra en sus manos, que llenan los primeros planos. Sus abuelos ingresaron en el hospital después de saber que estaban contagiados por las pruebas que les hicieron después de que la persona que los cuidaba diera positivo en covid. Primero murió su abuela. A los pocos días, su abuelo. «De mi abuela sólo pudieron ir dos tíos míos a despedirse y de mi abuelo sólo mi padre y otro de mis tíos», relata. «Yo no pude ir a verlos», concluye.

Los testimonios no están escogidos al azar. En el caso de los alumnos ya habían manifestado preocupación, miedo o inquietud por la pandemia. A ellos se han sumado familiares —«queríamos adultos que lo hubieran pasado»— y también profesionales sanitarios. Entre los primeros se encuentran Pere Planells, docente, director del Camp d’Aprenentatge de sa Cala y padre de Mar, alumna de segundo F del instituto de Sant Llorenç. «Eso de que el coronavirus se pasa como una gripe, como un constipado, es totalmente falso. No es una broma», comenta Pere, que en su relato recuerda las complicaciones que supuso aislar a la familia —«buscar espacios para todo el mundo»— y lo mal que lo pasó encerrado durante días solo en una habitación: «Se hace largo y duro. Como estás enfermo no tienes la energía ni el ánimo».

Amat e Irenna de Sans (cuarto B), padre e hija, muestran con sus palabras los dos partes de la historia, estableciendo, testimonio a testimonio, sin pretenderlo, un emocionante diálogo. «No sabemos cómo lo cogí. No quedaba con nadie, no iba a entrenar… Tampoco sabes cómo te cogerá a ti. Mi padre es una persona que no se pone nunca enferma», comenta Irenna. «Lo sufrí tres semanas, las dos últimas en el hospital con oxígeno», explica su padre. «Lo más difícil para mí fue ver a mi padre en la ambulancia. Lo veía desde una ventana. Tú siempre ves a tu padre muy grande, para ti es una persona muy fuerte, y de repente lo ves tan pequeño y tan débil que sientes miedo», continúa la joven, que confiesa que el auténtico miedo lo sintió los dós días en que no llamaba ni contestaba a los mensajes. «Es más duro porque lo ves como algo evitable. Cualquier muerte es dura, pero es duro pensar que se hubiera podido evitar», concluye el padre en el documental, que el instituto ha colgado en Youtube y que ofrece a los centros así como a las consellerias de Salud y Educación.

«Nunca habíamos vivido una pandemia como ésta. No teníamos muy claro cómo debíamos actuar. La necesidad de enfermeras era tal que estando confinada seguí teletrabajando», narra Mónica Yern, enfermera coordinadora del dispositivo Educovid, que recuerda cómo eso le obligó a hacer ciertos cambios en casa: mejorar la conexión a internet y comprarse un portàtil porque el suyo estaba roto. No fueron los únicos cambios. Durante meses apenas tuvo contacto con su familia. «El poco tiempo que tenía libre vivía prácticamente en mi habitación. Pasaba miedo cada día, te vas a casa con angustia», recuerda la enfermera sobre aquellos días sobre los que también hablan Virginia Castro y Claudia Andreu, enfermera y técnico en cuidados de enfermería del mismo dispositivo. «Sabíamos la hora a la que entrábamos a trabajar, pero no cuándo salíamos», indica esta última, que tuvo que cambiar el servicio de Rayos.

El equipo. Alumnos delante y detrás de las cámaras Ocho alumnos del instituto Balàfia han formado parte del equipo de los rodajes del documental, dirigido por Néstor del Campo, profesor del departamento de Plástica: Maria Colomar, Júlia Turel, Marc Castelló, Flavia Guerrero, Andrea Colomar, Adrián Serra, Rubén Roig y Jordi Subirana. De la edición y el montaje se ha encargado el equipo de la coordinación de radio del centro. Clara Pedro es la alumna que interpreta, al piano, la música que une todos los testimonios y las cuatro partes en las que se divide el documental: ‘About strange lands and people, de Schumann.

Su compañera Virginia también vivió la tercera ola de una forma diferente, lejos de la residencia de mayores en la que pasó la primera y donde vivió escenas muy crudas: «Separar a los ancianos de sus familiares, imposibilitarles las visitas. Había gente que llevaba muchos años con nosotros en el centro. Los vimos enfermar y los vimos morir». Virginia destaca que a la muerte de personas mayores o con patologías estaban acostumbrados en la residencia. Pero no a verlos morir «así»: «Sin que su familia se pudiera despedir, sólo con mi mano o la de una compañera cuando iban a morir».

«Me daba miedo que se contagiasen los abuelos», indica Mar Torres, de primero C, que pasó una «larga» y muy aburrida cuarentena, que ahora siente «rabia» cuando ve que alguien no cumple las medidas de prevención del contagio. «Angustia» es lo que sintió Maria Ferrer (2º B) cuando también tuvo que estar aislada por el positivo de su hermano. «Antes no le daba importancia, no me ponía la mascarilla bien y cosas así. Ahora no. La llevo bien puesta y mantengo las distancias porque sé que puede llegar a morir alguien», indica. «Nosotros nos contagiamos incumpliendo las normas, porque nos juntamos con otra familia. No eres consciente del riesgo hasta que te toca, todo el mundo piensa que a ellos no les pasará», confiesa Pere Planells, que hace hincapié, porque lo ha sufrido en sus propias carnes, en la importancia de respetar los grupos burbuja. «Que la gente sea consciente del daño que puede llegar a hacer», comenta Martina Torres (4º B) en ‘Respectem les normes’, el último apartado del vídeo, que se divide en cinco (los otros cuatro son ‘La malaltia’, ‘Quarentenes’, ‘La por’ y ‘La feina en pandèmia’). En este último la primera en hablar es Joana García, jefa de Informática del Hospital Can Misses: «Aumentó el volumen de trabajo. Hubo que montar muchos equipos nuevos para que se pudieran mantener las distancias y en departamentos nuevos como las unidades de cribado, de seguimiento de pacientes o los centros de vacunación». La informática destaca cómo tuvo que formarse el personal, que en algunos momentos tuvo que entrar en zonas con infectados y cómo se suspendieron las vacaciones de todos los que trabajaban en la organización sanitaria entre marzo y junio del año pasado: «Era necesario, tenía sentido tener el cien por cien de los recursos disponibles».

1 alumno de Formentera contagiado En la última semana Educovid únicamente ha comunicado un caso de covid en los centros de las Pitiüses, en Formentera, en concreto. No se ha contagiado ningún docente en ninguna de las dos islas y aún queda un aula, en Ibiza, en cuarentena.

«Pensaba que el virus nunca llegaría a mi vida. Cuando mi padre dio positivo me di cuenta de que se contagia mucho más fácil de lo que parecía», comenta Paula frente a la cámara. Antes de avanzar en la historia. Antes de que se le rompa la voz.

