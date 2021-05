Los ibicencos ya no pueden hacerse la prueba de antígenos en el aeropuerto

Los ibicencos que deban hacerse el test de antígenos a su regreso de la península ya no podrán hacerse la prueba a su llegada en el aeropuerto o el puerto de Ibiza. Desde ayer lunes los residentes que tengan que acreditar una prueba diagnóstica negativa al desembarcar en la isla y que no la traigan hecha de origen, ya no tendrán opción de hacérsela in situ en el mismo aeropuerto, sino que se les dará cita previa para acudir antes de las siguientes 48 horas a hacerse el test a una de las unidades covid express ubicadas en el Hospital de Can Misses, en Ibiza, y en el Hospital de Formentera, en la pitiusa menor. La prueba será gratuita, sin cita previa y podrá llevarse a cabo de lunes a domingo de 12.30 horas a 14.30 y de 17.30 a 19. 30 en la UVAC Exprés del Hospital Can Misses, instalada en la carpa en el aparcamiento del viejo hospital, detrás de la guardería, informaron desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

En Formentera, los residentes que la requieran deberán dirigirse a la carpa de la UVAC Exprés habilitada en el hospital, que funciona de lunes a viernes de 9 a 10.15 horas y de 19 a 20.45 horas. Sábados, domingos y festivos el horario es diferente: de 9 a 11 horas. En ambas islas, una vez recibido el resultado negativo cada persona deberá hacer una fotografía y enviarla a la siguiente dirección de correo electrónico: controlpuertosyaeropuertosib@ssib.es.

Los viajeros recibirán la información sobre las nuevas medidas y protocolos derivadas del covid al llegar al aeropuerto o el puerto.

El final de las pruebas de antígenos en los aeropuertos de las islas es una de las novedades incluidas en el paquete de medidas referentes a la entrada en Balears por la que desde esta semana ya no deben presentar prueba negativa aquellos pasajeros procedentes de la península que ya hayan sido vacunadas o que provengan de comunidades con una incidencia del virus inferior a 60 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (en estos momentos sólo cumplen este requisito la Comunidad Valenciana y Ceuta).

Los residentes que lo necesiten deberán hacerse la prueba de antígenos en los hospitales de Can Misses y Formentera

Cabe recordar que desde el pasado mes de diciembre en que Balears se convirtió en la primera comunidad en pedir una prueba negativa de covid para entrar en las islas desde otra comunidad autónoma, el Govern exigía a los residentes que volvían después de 72 horas en la península una prueba negativa que podían hacerse gratuitamente en uno de los laboratorios concertados por el gobierno de las islas en la península o mediante un test de antígenos a su llegada al aeropuerto de Ibiza.

Son estos test, que de momento deben seguir haciéndose en los mismos supuestos a excepción de que se proceda de una comunidad con baja incidencia (a recordar, Comunidad Valenciana y Ceuta), los que ahora dejarán de hacerse en el aeropuerto, aunque podrán seguir haciéndose gratuitamente en los uno de los tres puntos de diagnóstico rápido covid express que hay en la isla.

Este cambio se ha decidido principalmente para evitar la congestión de la terminal de llegadas del aeropuerto en anticipación al aumento de vuelos y al movimiento de pasajeros en estos próximos días y semanas.

Salud confía por una parte en la responsabilidad individual de los residentes para hacerse el test de antígenos en las siguientes 48 horas después de su llegada, pero para mayor seguridad llevará a cabo controles aleatorios a través de llamadas para cerciorarse que aquellas personas a que debían hacerse la prueba se la hacen.

Paradoja con Reino Unido

Paradójicamente, mientras para venir desde otras comunidades autónomas se pide esa prueba diagnóstica negativa, desde ayer los viajeros procedentes de Reino Unido pueden entrar sin ningún tipo de prueba ni de control sanitario al haber entrado en la lista de países considerados como seguros, por su baja incidencia y su alto nivel de vacunación, por el Gobierno.

Eso sí, al estar en ámbar en el semáforo covid de Boris Johnson, los británicos sí deben hacerse dos PCR a su vuelta y guardar cuarentena. Cabe recordar que mientras los controles interiores los está gestionando el Govern, la entrada desde el extranjero depende exclusivamente del Gobierno. De momento, salvo para los países catalogados como seguros, como el caso de Reino Unido, se seguirá pidiendo prueba diagnóstica negativa.