Antonio Prats Marí, nuevo consejero Cultural de la embajada de España en México

Antoni Prats Marí (Ibiza, 1965) será el nuevo consejero de Asuntos Culturales en la embajada de España en México, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). La resolución fue adoptada el 19 de abril de 2021 por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que resolvió la convocatoria anual de libre designación en la carrera diplomática. Prats se incorporará al nuevo puesto designado durante el mes de agosto de 2021, tal como se especifica en la resolución.

Prats es licenciado en Derecho e ingresó en la carrera diplomática en 1992. Como diplomático ha estado destinado en las embajadas de España en Suecia, Tailandia, Túnez, Argentina y Líbano. Además, y tras su estancia en este último país, fue destinado a la Dirección General de Europa, del Ministerio de Exteriores, y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Posteriormente desempeñó el cargo de asesor diplomático en el Congreso de los Diputados, en Madrid. Su última ocupación, hasta ahora, es la de cónsul general en Andorra (la primera vez que ejerce ese cargo en su carrera), donde se incorporó en junio de 2017.

Precisamente, en una entrevista concedida por Prats el pasado verano a Es Diari, realizada en su despacho en Andorra, habló de su futuro destino: dado que sus hijos ya son mayores y han terminado o comenzado sus estudios universitarios, se sentía «más libre» para elegir un nuevo país. «Tengo ganas -dijo- de irme muy, muy lejos, pero también me planteo estar a una distancia prudencial de ellos [sus hijos], por si me necesitan». Ayer, vía telefónica, Prats confirmaba que está encantado con la idea de vivir en ese país norteamericano: «Estaba en la lista de países a los que me apetecía ir. Está un pelín lejos, pero hay vuelos directos a España».

El ibicenco no conoce México, que, como ya le ocurrió en los anteriores destinos, ni siquiera ha visitado como turista: «Mis compañeros de la diplomacia me dan muy buenas referencias, dicen que es un país formidable e inabarcable». Supone, en su carrera, «otro cambio radical,: en este caso al pasar de un microestado a una megaurbe [más de 20 millones de habitantes]». Prats permanecerá en su puesto en Andorra hasta julio, y tomará posesión del nuevo a mediados de agosto. En México (donde estará un máximo de cuatro años y un mínimo de tres) ejercerá un cargo similar al que ya tuvo en Argentina entre 2005 y 2010: «Como agregado cultural me lo pasé fenomenal por la intensidad de la relación cultural entre nuestros países», recuerda. De aquella época conserva una foto con el actor argentino Ricardo Darín. «Y mis compañeros me dicen que en México es igual o incluso superior», añade.

Hasta 2013, Prats fue, durante cuatro años, el segundo de a bordo de la embajadora Milagros Hernando Echevarría en el Líbano. Llevaba la segunda jefatura de la embajada, era el consejero político y el encargado de los asuntos culturales: «Esencialmente -contó en una entrevista a Diario de Ibiza en 2013- me encargo del análisis de la situación política del Líbano, de un país tan complejo como ese. Tras analizar la situación, traslado esa información al Ministerio de Exteriores para que tenga los datos necesarios a la hora de tomar una decisión».

El trabajo que desempeñó en el Líbano fue muy diferente al que tuvo en Andorra. En el país de los cedros se dedicaba a la función diplomática. En Andorra, como cónsul general, a la función consular, exclusivamente: «La función diplomática es de relación entre gobiernos y de análisis político del país donde estás acreditado. Eso es lo que hacía en el Líbano. En Andorra, el trabajo consiste en prestar servicios al ciudadano español residente allí (inscripción de residencia, de natalidad, de defunción, de matrimonio, pues hay la posibilidad de casarse en el consulado...) o al extranjero que quiere viajar o hacer una gestión en España». Prats señala al respecto que le apetece ir a México para «cambiar de funciones, para dejar la labor consular por un tiempo».

Otro gran cambio en su carrera

Aproximadamente cada lustro, este diplomático se adapta a un nuevo país y a una nueva cultura. En México, Antonio Prats se dedicará exclusivamente a labores culturales, un gran cambio tras su etapa andorrana, sobre todo la de los últimos meses, en los que tuvo que atender la visita del Rey de España y la ajetreada Cumbre Iberoamericana. Lamenta, eso sí, perderse, por no estar en ese país, el partido entre el Andorra y la recién ascendida UD Ibiza.

Desde que es diplomático, la vida de este ibicenco experimenta grandes y periódicos cambios, pero dice estar acostumbrado (e incluso admite que le gusta) a que, aproximadamente cada lustro, los designios de Exteriores den la vuelta como a un calcetín a su existencia y a la de su familia: «En un diplomático es vital la capacidad de adaptación. Si no, dedícate a otra cosa, porque cambiamos constantemente de lugar y, en mi caso, de culturas. A veces son cambios muy bruscos. Tienes que trabajar la flexibilidad, la adaptabilidad. Eso lo aprendes con los años de experiencia. A mí me gusta cambiar. Mucho. No me gusta hacer siempre lo mismo. Por eso me encantó ir al Congreso, pues fue un privilegio que, como diplomático, pudiera trabajar allí».