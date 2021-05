El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia presenta sus primeros presupuestos participativos, una fórmula a través de la cual la ciudadanía escogerá a qué proyectos se destina parte de la inversión municipal. Para esta primera convocatoria, los vecinos y vecinas decidirán el destino de un total de 450.000 euros en un proceso que empieza este mes con la recogida de propuestas y acabará alrededor del próximo mes de octubre, cuando se conocerán cuáles son las escogidas.

Para asegurar el reparto territorial, se ha dividido el municipio en tres grandes zonas y cada una recibirá 150.000 euros. Estas son Sant Josep-es Cubells; Sant Agustí-Cala de Bou y Sant Jordi-Sant Francesc.

Detección de necesidades de los ciudadanos

«Queremos que la ciudadanía nos ayude a detectar cuáles son sus necesidades y pensamos que esta fórmula animará a muchos a hacernos llegar lo que consideran más urgente y los animamos a que defiendan sus propuestas, incluso a hacer campaña para que la suya sea la escogida», ha dicho el alcalde, Ángel Luis Guerrero.

El equipo de gobierno «tiene muchos proyectos para mejorar el municipio, pero puede ocurrir que se nos pase alguna necesidad que sea lo que realmente demanda un barrio o una población. Pensamos que saldrán ideas muy interesantes de este proceso. Quizás haya alguna que se salga de la idea con que nacen estos presupuestos participativos, pero esto no quiere decir que no lo incorporemos al plan de gobierno».

Encuentros con representantes de cada una de las zonas

Durante todo este mes, el Ayuntamiento dará a conocer el proyecto y lo presentará, también, en distintos encuentros a los que se ha invitado a las principales entidades de cada una de las zonas en que se ha dividido el municipio, «pero que también serán abiertas a la ciudadanía en general», ha explicado la regidora de Participación, Cristina Ribas. En estos encuentros, programados para finales de este mes, se explicará cómo tienen que hacer llegar sus propuestas y qué camino seguirán una vez presentadas.

Cualquier persona puede participar en la encuesta que se ha abierto para decidir cómo tiene que ser el proceso y también hacer llegar su idea para mejorar Sant Josep, indicando nombre y teléfono, a través del enlace activado en la web del Ayuntamiento (www.santjosep.org), entregando el formulario en las oficinas municipales o en las paradetas informativas que habrá las próximas semanas en los puntos de más afluencia de personas o los talleres de elaboración de propuestas que se harán. Todas recibirán una respuesta. Si se ve viable, el ciudadano o ciudadana será informado, también si se descarta y por qué razones.

Presupuesto para uno o varios proyectos en Sant Josep

«Tenemos que dejar claro que no vale cualquier propuesta. Además de la limitación de presupuesto para este primer año, que se puede destinar a un único proyecto o gastarlo en varias actuaciones mientras quede presupuesto si así lo decide la ciudadanía, hay algunas condiciones que se tienen que cumplir: la más importante es que el proyecto escogido se pueda hacer durante el año siguiente, no tiene que contradecir ningún contrato vigente del Ayuntamiento ni generar nuevos servicios, además de no contradecir el plan de gobierno ni ser discriminatorio», ha dicho la regidora.

El plazo para presentar propuestas será de un mes, hasta mediados de junio, y durante los meses siguientes los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento examinarán la viabilidad de todas las propuestas. Una vez evaluadas, en los meses de octubre y noviembre se hará la votación de las que irán finalmente al presupuesto de 2021 con el compromiso del equipo de gobierno de ejecutarlas durante el año que viene. Solo podrán votar las que estén empadronadas en el municipio y tengan más de 16 años.

«Este primer año es un experimento, pero le hemos destinado una partida importante porque creemos mucho en ello. Nuestros vecinos y vecinas conocen mejor que nadie qué necesitan en su entorno y nos comprometemos a hacer lo posible para que lo tengan, si es lo que resulta más votado», ha añadido Ribas, que ha explicado que habrá informadores en los acontecimientos multitudinarios de las próximas semanas para dar a conocer estos presupuestos participativos y recoger propuestas.

Empieza la ronda de encuentros

El Ayuntamiento ya ha convocado tres encuentros con entidades cívicas y la ciudadanía interesada para explicar el proceso de decisión para escoger los proyectos. Estas reuniones contarán con el alcalde, Ángel Luis Guerrero, y comienzan el martes 25 de mayo en la plaza de la Iglesia de Sant Jordi a las 20.30 horas. El miércoles 26 de mayo se convoca en la calle del Ayuntamiento de Sant Josep a todos los interesados. La última sesión informativa se hará el jueves 27 de mayo en el parque de Cala de Bou también a las 20 horas.

El alcalde afirma: «Estamos seguros de que nuestra ciudadanía nos puede ayudar a detectar necesidades que no teníamos identificadas, y podrán presentar propuestas sin límite, que es una de las cosas que se han decidido en la encuesta sobre cómo ha de ser el proceso, que también deciden los vecinos y vecinas. Cada persona podrá votar dos de las propuestas admitidas y el proceso será tanto presencial como telemático».

Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia

Teléfono: 971 800 125