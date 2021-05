Johannes de Jong: «Necesito vacunarme y me dicen que no es posible»

Hace dos meses, Johannes de Jong inició un kafkiano periplo por todo tipo de ventanillas y oficinas administrativas con un solo objetivo: lograr ser vacunado antes de regresar al país donde nació, Holanda, donde quiere pasar la última etapa de su vida. «Tengo 86 años, soy médico, sé lo que significa contraer el virus a esta edad, y antes de ir a un aeropuerto y subirme a un avión, necesito vacunarme», explica.

De Jong ha acudido al centro de salud y a las oficinas de la Seguridad Social pero no le han podido ofrecer una alternativa

Pero este cirujano holandés que llegó a Ibiza en 1992 tras conseguir la prejubilación todavía no ha logrado su propósito de inmunizarse. Pese a llevar 29 años viviendo en la isla, no está registrado en la Seguridad Social española y, como tantos otros jubilados de países europeos que se han instalado en España, solo dispone de un seguro privado. Él es un ejemplo de los que se han quedado en el limbo en el proceso de inmunización.

Fuera de la vacunación

«Formo parte de la población vulnerable. A mi edad, soy una persona de riesgo. Me dicen que si no estoy en la Seguridad Social no me puedo vacunar. Solo pido un poco de flexibilidad», resume.

En España, la estrategia de vacunación se realiza por tramos de población según su vulnerabilidad y edad, siguiendo los registros del Sistema Nacional de Salud (SNS). Eso ha excluido, en principio, a las personas que no están registradas en el SNS, como las personas sin techo o que no disponen de papeles.

Sistema nacional de salud Residentes extranjeros y sin papeles, excluidos El Ministerio de Sanidad estudia cómo solventar el problema de los extranjeros residentes y los sin papeles para que puedan ser vacunados pese a no estar en el Sistema Nacional de Salud.

Una situación que desde el Ministerio de Sanidad se está intentando solventar. En Ibiza, organizaciones no gubernamentales como Médicos del Mundo, en colaboración con el Área de Salud pitiusa, están elaborando un listado de personas en situación de exclusión social para que sean inmunizadas con la vacuna unidosis de Janssen.

El otro colectivo que ha quedado hasta ahora fuera del proceso de vacunación tiene un perfil muy distinto: son los jubilados extranjeros que, como Johannes de Jong, hasta ahora han podido vivir sin necesidad de estar registrados en la Seguridad Social española, pero que en este momento se han encontrado con las puertas cerradas a la vacunación.

Periplo administrativo

«Todos son muy amables conmigo, pero no saben qué decirme», explica. «Del centro de salud de Sant Joan me enviaron al de Sant Miquel y después a Can Misses, luego a la oficina de la Seguridad Social en Vila. He presentado el certificado de empadronamiento, el registro de extranjeros, la tarjeta de residencia comunitaria… pero al final todo se resume en que si no estoy registrado en la sanidad española no puedo vacunarme».

El Govern ha planteado este problema al Ministerio de Sanidad y asegura que están pendientes de una solución

Algunas comunidades autónomas que cuentan con una numerosa población residente de jubilados extranjeros están buscando soluciones. En la Comunidad Valenciana, en los centros de salud se propone a los solicitantes que se den de alta en el servicio autonómico de salud, para que así dispongan de una tarjeta sanitaria y queden registrados. Canarias sigue una estrategia parecida: en los centros de salud se da el alta a los extranjeros en el servicio sanitario canario, lo que permite incluirles en el plan de vacunación aunque no estén inscritos en la Seguridad social.

En manos del Ministerio

Desde la conselleria de Salud del Govern admiten la existencia de este problema, y aseguran que en estos momentos se encuentran a la espera de instrucciones de Sanidad para saber cómo se puede vacunar a este y a otros colectivos que hasta ahora han quedado excluidos. «Insistimos en cada reunión interterritorial que mantenemos con el Ministerio, el tema está encima de la mesa», explica un portavoz de la conselleria.

Johannes y su pareja se instalaron en 1992 en una casa de campo situada en Can Carreró de sa Serra, en Sant Joan. Con los 86 años cumplidos, confiesa que cuidar la casa ya le da demasiado trabajo. A día de hoy, su objetivo es instalarse en un edificio para jubilados en su país natal. Sin embargo, no quiere asumir riesgos ni hacer la maleta sin la seguridad de la vacuna.

«Llevo muchos años pagando un seguro y no tendría ningún problema en pagar por vacunarme. Si no puede ser así, necesito que al menos me den una solución», resume De Jong.