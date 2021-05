Fes Ascanio: «El cáncer de testículos supone el 1,5% de los tumores detectados en hombres»

«Supone el 1,5% de los tumores detectados en el varón y el 5% de los urológicos», comenta el médico, que afirma que se calculan entre tres y diez casos al año por cada cien mil hombres en el mundo occidental. La mayoría de los casos se detectan en hombres de entre 30 y 40 años. «Todas estas cifras son extrapolables aquí», indica el especialista desde el Hospital Can Misses.

La mayoría de los tumores los detectan los propios afectados por casualidad, al notarse un bulto en uno de los testículos. También se llega a un diagnóstico de tumor testicular cuando el hombre acude al médico por otro motivo, durante las pruebas y exploraciones a las que se someten. El urólogo explica que es más común entre quienes tienen familiares de primer grado que hayan padecido este tipo de cáncer.

«Se recomienda autoexploración genital rutinaria, sin una frecuencia determinada», comenta el experto, que señala que algunas de las señales que pueden suponer un signo de alarma «son, por ejemplo, el cambio en la forma o un aumento de tamaño testicular, así como la sensación de bulto que puede estar acompañado o no de dolor en los testículos».

Una vez hecho el diagnóstico, se hace a los pacientes un análisis de sangre para ver los marcadores tumorales y hacer un estudio del tórax y otras zonas cercanas a la genital afectada por el cáncer. En la mayoría de los casos el tratamiento consiste en eliminar el testículo, o los dos, si es necesario, en una operación que se realiza a través de la ingle «por el mismo lado» de la zona de la bolsa escrotal afectada. Esta operación no implica más molestias ni complicaciones que las de otras cirugías. «Molestias inguinales», indica el médico, que señala que no todos los pacientes optan por que se les ponga una prótesis testicular. Además, asegura que cuando se extirpa uno de los testículos «el que queda compensa la función del otro».

De la misma manera, reconoce que alguno de los pacientes puede presentar infertilidad tras el tratamiento. Por este motivo, explica, se ofrece a los hombres que quieran ser padres en el futuro la opción de congelar su esperma, un servicio que presta la sanidad pública.

Fes destaca que el testicular es un cáncer que, con una detección temprana, «tiene unas elevadas tasas de curación». Más de un 80%. Sin embargo, el médico insiste en que cada caso es diferente. En todos ellos interviene «un equipo multidisciplinar» en el que participa el servicio de Oncología, indica Fes antes de explicar que en algunas ocasiones la intervención no es suficiente y es necesario continuar el tratamiento con sesiones de quimioterapia.

El médico afirma que, por el momento, no han constatado un ‘efecto Manu Molina’ en las consultas de Urología del Área de Salud. Es decir, que no han notado un aumento de las dudas o consultas sobre este tema en las últimas semanas. A pesar de esto, reconoce que hace relativamente poco tiempo que el caso del jugador de la UD Ibiza saltó a los medios de comunicación. El médico confía en que esto no suponga que se dispare la alarma entre los hombres sobre este tipo de tumor. Además, hace hincapié en que no todas las masas que disparan la preocupación entre los pacientes acaban siendo malignas.

«La operación ha salido bien y a partir de hoy empieza mi cuenta atrás para volver a disfrutar», comentaba hace unos días, recién salido del quirófano y desde la cama del hospital, Manu Molina, que pudo incluso acompañar a su equipo en el histórico partido de ayer.

Vitrificaciones de esperma en el Hospital Can Misses

El Área de Salud pitiusa ofrece, a través de la unidad de Reproducción Asistida, la posibilidad de congelar esperma no sólo a los pacientes de cáncer de testículos sino a todos los hombres jóvenes que deben pasar por un tratamiento oncológico o quirúrgico que puede afectar a su fertilidad. Este proceso se llama vitrificación de espermatozoides y permite a esos hombres ser padres en el futuro, si así lo desearan, indican desde el Hospital Can Misses. En los últimos años, los profesionales de la unidad que coordina la doctora Victoria Bonet han realizado entre cuatro y siete de estas vitrificaciones anuales, indican.