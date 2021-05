Dos discotecas de Ibiza, entre las más bonitas del mundo

Pero en esta ocasión, una página web especializada en turismo, ha decidido hacer una lista con las 100 discotecas más bellas del mundo, por su decoración, arquitectura y decorado.

Para ello, thebitetour.com ha realizado una encuesta a más de 20.000 viajeros y en los 10 primeros puestos del ránking aparecen dos de Ibiza.

Las 10 primeras

El club más bonito del mundo es, según se desprende de dicha encuesta, Green Valley (Comboriú, Brasil). Este local está considerado el paraíso de la música electrónica. Comenzó en 2007 con una gran carpa en medio de la selva, que acogió al dj Carl Cox, quien congregó a miles de personas en su interior, convirtiendo el evento en algo único en el mundo. En lugar de una carpa, hoy existe un enclave completamente rodeado de vegetación que sigue atrayendo a visitantes de todo el mundo. A lo largo de los años, ha añadido numerosas características a sus interiores, incluido un lago. Además, hay una segunda pista de baile, muchos bares e incluso una tienda en la que las chicas pueden arreglarse el pelo. Green Valley es, como dice su página web, una fiesta en la selva, en la que se pincha no sólo música electrónica, sino también house, deep house, y toda la música de baile, en general.

La segunda discoteca más bonita del mundo es Pacha Ibiza. No sólo el hecho de que se encuentre en una bonita casa payesa es lo que le ha hecho merecedora de este título, también la puesta en escena de fiestas tan emblemáticas como la mundialmente conocida Flower Power. Según la web en la que se ha publicado este ránking, no tiene casi sentido visitar Ibiza y no conocer este local.

Destacan también que a Pacha acuden los mejores dj del mundo aunque advierten al visitante de que suele estar siempre llena (antes de la pandemia, claro) por lo que se recomienda comprar las entradas con antelación.

En el tercer puesto está el Club Space (Miami, EE UU), en el cuarto Zouk Club (Singapur), en el quinto Hakkasan Nightclub (Nevada, EE UU), en el sexto Altromondo Studios (Rímini, Italia)... y en el séptimo el Ushuaïa Beach Club de Ibiza.

Thebitetour.com destaca del Ushuaïa que se trata de un club muy famoso entre los jóvenes de toda Europa y que ofrece espectáculos increíbles e invitados excepcionales. Apuntan que el servicio de seguridad es muy atento y que el horario para bailar arranca desde la tarde y hasta la medianoche, de modo que se puede ver la puesta de sol y las luces estroboscópicas de los escenarios subiendo; un espectáculo que merece ser visto, añaden.

Las tres últimas de la lista de las 10 discotecas más bonitas del mundo lo completan: BCM PLanet Dance (Mallorca), D Edge (Sao Paulo, Brasil) y Cavo Paradiso (Mikonos, Grecia).