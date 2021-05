El Supremo obliga a transmitir al mejor postor una licencia de taxi de Sant Josep embargada

El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Sant Josep a transmitir una licencia de taxi embargada por la tesorería general de la Seguridad Social (por la deuda contraída por el titular) y que, en octubre de 2015, esta administración otorgó en subasta pública a un tercero por 251.000 euros.

El Consistorio rechazó traspasar la licencia al adjudicatario de la subasta tras comprobar que éste no reunía las condiciones que marca el reglamento nacional de servicios urbanos e interurbanos de transporte. Este determina que los permisos para explotar un taxi no se pueden transmitir salvo en una serie de supuestos: en el caso del fallecimiento del titular o imposibilidad por enfermedad para el ejercicio de la actividad se traspasa al cónyuge viudo o a los herederos y también se puede ceder al conductor asalariado.

El adjudicatario de la subasta recurrió a la justicia y ganó el pleito en primera instancia, pero luego el Tribunal Superior de Justicia de Balears estimó el recurso que presentó el Ayuntamiento y anuló la sentencia anterior, con el argumento de que «la transmisión por vía de subasta pública no puede convertirse en un mecanismo de transmisión de licencias con el que eludir las limitaciones que imponen las normas legales. Que la subasta y adjudicación proceda de una entidad pública [la Seguridad Social] no purifica los vicios ni habilita al cesionario que no cumple los requisitos legales».

El Consistorio se negó a transmitir la licencia porque el adjudicatario de la subasta no cumplía los requisitos legales

Ahora, no obstante, el Tribunal Supremo da la vuelta a la tortilla y tumba los argmentos del tribunal balear. El Supremo sostiene que se debe distinguir entre la transmisión voluntaria e involuntaria de una licencia de taxi derivada, en el último caso, de la ejecución forzosa por impago de las cuotas obligatorias a la Seguridad Social del titular del permiso. En este supuesto, agrega la sentencia, «no se precisa autorización alguna del municipio que hubiera concedido la licencia[para transmitirla al adjudicatario de la subasta pública».

También señala que el embargo es consecuencia de que el titular de la licencia agotó el periodo voluntario de pago de la deuda, y en el ordenamiento jurídico «no figura que una licencia de taxi no sea embargable» y el titular de la misma, en caso de contraer deudas, «responde con los bienes materiales o inmateriales de su patrimonio». «Resulta contrario a los fines de la seguridad que limitaciones establecidas para la transmisión voluntaria de bienes puedan aplicarse como privilegio para enervar el cumplimiento de obligaciones sociales», destaca.

Así, mientras la transmisión voluntaria de licencias de autotaxi tiene una regulación limitadora que pretende, esencialmente, favorecer al conductor asalariado, no ocurre lo propio con los bienes embargados por la Seguridad Social sea cual fuere su naturaleza, agrega el fallo del Supremo.

Desde la subasta, en octubre de 2005, el adjudicatario no ha podido explotar el taxi por la negativa del Ayuntamiento a transmitirle la licencia. Por ello, en su recurso, pedía que se condenase al Consistorio a pagar una indemnización por daños y perjuicios a causa del retraso en la autorización. El Supremo no se pronuncia sobre ello. Condena al Ayuntamiento a pagar las costas, no más de 1.500 euros.

Inicialmente, el Ayuntamiento exigió al taxista embargado que se abstuviera de explotar la licencia. Este recurrió y el Tribunal Superior de Justicia, en junio de 2019, falló en favor del derecho de este taxista a seguir ejerciendo su actividad. «El simple embargo de la licencia no impide el uso de la cosa embargada», justificaba la sentencia. Por ello, en los últimos dos años, el titular embargado ha seguido ejerciendo de taxista, según un portavoz municipal.