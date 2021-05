El continuo aumento del endeudamiento en las últimas décadas, la falta de transparencia por no financiarse el gasto con ingresos actuales o el pelotazo al frente del coste del gasto público hacia las próximas generaciones son algunos de los temas que pone sobre la mesa en su base para la auditoría de la deuda la Oficina Anticorrupción, dirigida por Jaume Far. Según pone de relieve el informe sobre la deuda pública realizado por Far, Balears ha multiplicado diecisiete veces su endeudamientos en dos décadas, con un aumento casi ininterrumpido incluso en contextos de crecimiento económico. Cuestiones que ahora deberá estudiar para sacar conclusiones el Observatorio Ciudadano de Transparencia.

El director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, entregó ayer al Parlament el informe base encargado por la comisión de auditoría de la deuda a finales de la pasada legislatura. Una auditoría de la deuda pública exigida por Podemos e incluida en 2015 entre los acuerdos del Pacto en Balears. El informe consiste en un análisis cuantitativo de la evolución de la deuda y en el establecimiento del marco en el que evaluar la deuda contraída por el Govern y que asciende a 9.120 millones de euros.

El Observatorio de Transparencia se pone en marcha El Govern formalizó el viernes su colaboración con el Observatorio de Transparencia, que impulsa la Oficina Anticorrupción. Fue a lo largo del primer pleno que celebró este organismo en el Parlament, en el cual participó la directora general de Participación y Transparencia, Marina Crespí, que se comprometió a colaborar con este observatorio en todas las materias de su competencia.

Según pone de relieve el informe, mientras de 1996 a 2004 la deuda de la comunidad permaneció estable entre el 3 y el 4,5%, fue a partir de 2004 cuando empezó a aumentar hasta alcanzar el 30% del PIB en 2016, cuando llegó a los 8.573 millones . Un aumento casi ininterrumpido, incluso en etapas de bonanza.

Así, entre los datos que incluye el informe se refleja que Balears multiplicó por 17 su deuda en dos décadas, el segundo mayor aumento de todas las comunidades, solo por detrás de Castilla La Mancha y el doble que lo que aumentaron el peso de su deuda Madrid, Cataluña o Valencia.

Per cápita, según los datos recogidos en el informe, cada balear debe 7.360 euros en deuda pública, a los que hay que sumarle los 22.412 euros de deuda pública del Gobierno y la Seguridad Social.