Denegada la suspensión cautelar de 30 permisos de VTC otorgados

El tribunal balear justifica que la Federación Independiente del Taxi de Balears no ha acreditado que los posibles perjuicios, sean económicos o de otro tipo, que pueda ocasionar la autorización de estas licencias sea «irreparable». El auto judicial apunta que, cuando se dice sentencia, en el caso de que se estime el recurso contencioso-administrativo contra la concesión de las 30 VTC, se podrá cuantificar, si procede, la correspondiente indemnización.

Al estar en fase cautelar, el TSJB argumenta que no se puede prejuzgar el asunto ni abordar el fondo del asunto, sin que, por ello, «pueda apreciarse apariencia de buen derecho en favor de los recurrentes». «No se observa, pues, que exista causa que impida aplicar la regla general de la eficacia y validez de los actos administrativos, manteniendo su ejecutividad. No hay duda de que, cualquiera que sea el resultado del pleito, no se habrán producido daños o perjuicios irreparables».

Preocupado por las consecuencias del desembarco masivo de VTC en Ibiza, el vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, ha instado al Consell Balear de Transportes a constituir una mesa de trabajo para acordar las bases de la regulación de este sector, lo cual es competencia de la Comunitat Autònoma.

El Consell trabaja en una propuesta, como que las empresas cuenten con una ratio de trabajadores fijos todo el año y una nave en la isla, para conseguir que se establezcan en Ibiza con una serie de garantías que, además, reducirían su impacto porque para algunas compañías serían inviables.