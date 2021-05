Los cinco «emblemáticos» de Sant Josep

«Sant Josep tenía que estar entre los municipios pioneros en la implantación del catálogo, porque coincide plenamente con nuestro objetivo de destacar el comercio de proximidad como un atractivo más de nuestros pueblos», aseguró ayer la teniente de alcalde de Comercio, Pilar Ribas, en una nota.

En el barrio de Can Bellotera de Sant Jordi se encuentra la charcuteria Can Ros, con una historia que arranca en 1960 y reconocida hoy por la calidad de sus carnes de Ibiza. También en esta parroquia está Can Jordi, una pequeña tienda familiar de arquitectura indiana con más de un siglo de actividad, que ha evolucionado hasta convertirse hoy en un activo espacio cultural.

Los negocios que figuran en el catálogo son Can Ros, Can Jordi, Can Pep Xica, Can Pou y Can Reial

Llegando al núcleo de Sant Josep se encuentra Can Pep Xica, una antigua tienda de carretera que tiene un poco de todo desde hace más de 70 años. Can Pou, en el centro de la localidad, ofrece recuerdos y artesanía, además de servicios de copistería y revelado. Ya en la costa, en el centro de es Cubells, se halla otro ejemplo de colmado, Can Reial, que abrió en 1958, «el mismo año que se consagró la pequeña iglesia del pueblo», señala Sant Josep en una nota, y que sigue en manos de la familia Roig, como entonces.

La concejala de Comercio avanzó que estos son los primeros comercios que aparecen, pero que Sant Josep tiene la intención de añadir más tiendas tradicionales al catálogo.