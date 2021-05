Ibiza constata la reactivación de los mercados italiano y alemán

Alejandro Sancho, presidente de Fomento de Turismo, que viajó a la capital de España el jueves, asegura que «se están activando mercados como el italiano, que comenzará a traer viajeros entre finales de mayo y principios de junio».

José María Ramón, CEO de la central de reservas Neobookings, confirma ese «repunte del mercado transalpino, que estaba un poco abandonado», a su juicio. Pese a la cadena de noticias positivas que se han producido estos últimos días (uso del pasaporte sanitario europeo desde el 1 de julio; permiso para que entren en Balears los turistas que acrediten que estan vacunados e incluso con sólo un test de antígenos...), Ramón señala que «no se ha registrado un pico» de reservas: «A lo mejor aún no ha llegado esa información positiva, como lo del pasaporte sanitario de la Unión Europea, a suficiente población. De momento, al menos no hay bajada, aunque tampoco una subida sustancial». Según el Consell, tanto el mercado español como el de la UE ya registran un 12% más de reservas que en todo 2020.

El director insular de Turismo de Ibiza, Juan Miguel Costa, también ha detectado el nuevo impulso que ha registrado el turismo italiano en cuanto a reservas, al que añade «el alemán», quizás porque «en ambos países han decaído las restricciones. Se están animando y ya hay flujo de reservas para los meses de julio y agosto».

Esa, asegura Costa, «es la tendencia ahora mismo. Hay un marcado incremento de compras para julio y agosto, en general, de todos los países emisores y de España en particular, y está empezando a haber un interés y un goteo de peticiones para el mes de junio».

Un repunte generalizado en el que no están, lógicamente, los británicos, que aún nos tienen en el cajón del semáforo ámbar (cuarentena al regresar a Reino Unido): «Estamos a la espera de qué pasa con el mercado británico. Los hoteles pitiusos contratan, principalmente, con ellos, por lo que no van a poder iniciar la temporada turística hasta que no arranque ese emisor. Se confía en que se active en el segundo tramo de junio. Sería fantástico, un buen empuje para la temporada». Una mala noticia en Fitur ha sido precisamente la ausencia de los principales turoperadores británicos.

Sí estaban, sin embargo, los operadores italianos, que aseguraron que «esperan que este verano sea mejor que el del año pasado», según Sancho. Al presidente de Fomento le adelantaron que «2022 será más normal». Un primer paso ya se ha notado en este inicio atípico de temporada: «Los hoteles que han empezado a abrir en Ibiza ya lo han hecho con el doble o el triple de ocupación que en 2020».